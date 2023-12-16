لندن: حقّق توتنهام فوزه الثاني تواليًا حيث يستمر في سعيه لاحتلال احد المراكز الاربعة الاولى وذلك بفوزه على نونتغهام فوريست 2 0 الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

ويدين توتنهام بهذا الفوز إلى مُسجّلَي الهدفين البرازيلي ريشارليسون (45+2) والسويدي ديان كولوشيفسكي (65).

ورفع توتنهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الرابع الذي يلعب مع كريستال بالاس السبت، فيما تجمّد رصيد نوتنغهام عند النقطة 14 في المركز السادس عشر.

وهذا الفوز الثاني توالياً لتوتنهام الذي كان قد تغلّب على نيوكاسل يونايتد 4 1 في الجولة الماضية.

وهذه المرة الأولى في تاريخه التي يُسجّل فيها توتنهام في 15 مباراة متتالية خارج أرضه ضمن البطولة.

واضطر مدرب توتنهام الأسترالي أنج بوستيكوغلو إلى إجراء تبديلٍ بإشراك أوليفر سكيب بدلاً من برينان جونسون بسبب الاصابة (32).

وسجّل ريشارليسون الهدف الأوّل لفريقه والرابع له في الدوري هذا الموسم، برأسيّة مستثمراً عرضيةً لعبها كولوشيفسكي (45+2).

وبهذا الهدف، عادل البرازيلي عدد أهداف كلّ من الويلزي غاريث بايل والإسباني دييغو كوستا والمكسيكي خافيير هيرنانديس في الـ"بريميرليغ" (53 هدفاً).

وألغى الحكم هدف التعادل الذي سجّله السويدي أنتوني إلينغا بعد تدخّل الحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (58).

وأضاف كولوشيفسكي الهدف الثاني بعدما استغلّ خطأً بالتشتيت من الحارس الأميركي مات تيرنر (65).

ولعب توتنهام منقوصاً بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة بعد طرد المالي إيف بيسوما (70).