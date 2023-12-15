الرباط: انفصل نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم عن مدربه عادل رمزي بالتراضي، بعد خمسة أشهر فقط على توليه هذه المهمة، وفق ما أعلنت إدارة النادي الجمعة.

وقال النادي في بيان "تم فك الارتباط مع الإطار الوطني السيد عادل رمزي بالتراضي"، من دون الإعلان رسميا عن خلفه.

البنزرتي

في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن النادي تعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي خلفًا لرمزي.

وكان الأخير، وهو لاعب دولي سابق، تولى تدريب الوداد البيضاوي في تموز/يوليو الماضي في أول تجربة له بالمغرب، بعدما عمل سابقا مدربا لفئة الشباب لنادي بي أس في أيندوفن الهولندي.

يحتل الوداد البيضاوي حاليا المركز الرابع في الدوري المغربي بعد 11 جولة بـ19 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة، لكن مع مباراتين أقل.

صدارة

يتصدر الدوري كل من غريمه الرجاء البيضاوي والجيش الملكي بـ23 نقطة.

لكن الوداد الذي اشتهر بكثرة تغيير مدربيه في الأعوام الأخيرة، يعاني الأمرَين في دوري ابطال إفريقيا الذي فاز بلقبه آخر مرة عام 2022. فقد خسر مباراتين أمام أسيك ميموزا العاجي وجوانينغ غالاكسي البوتسواني، مقابل فوز واحد على سيمبا التنزاني.

وسيكون على موعد مع الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية الثلاثاء في تنزانيا.