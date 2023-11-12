إيلاف من الرباط: فشل الوداد المغربي، الأحد، في التتويج بلقب الدوري الأفريقي، بعد هزيمته أمام ماميلودي صان داونز الجنوب أفريقي، في لقاء إياب النهائي، على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد ببريتوريا، بهدفين لصفر.

وكان الفريق المغربي قد فاز في لقاء الذهاب بالدار البيضاء، قبل أسبوع، بهدفين لواحد.

وأنهى صان داونز الشوط الأول من لقاء العودة متقدما بهدف من توقيع مهاجمه شالوليلي في الدقيقة 45 + 4، قبل أن يضيف له موديبا الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.

وكان الفريق المغربي قد تخطى في دور نصف النهائي الترجي التونسي،فيما تجاوز الفريق الجنوب أفريقي الأهلي المصري.

ويعتبر الدوري الإفريقي لكرة القدم،من منافسات الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف)، وقد أنشأت بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن الأهداف الرئيسية لهذه المنافسة، ضمان أن تكون جودة كرة القدم الأندية الأفريقية، تنافسية عالميًا وقابلة للتطبيق تجاريًا.

ويتحصل المتوج بلقب الدوري الأفريقي لكرة القدم، على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، فيما ينال الوصيف 3 ملايين دولار، والمتأهلان إلى نصف النهائي 1,7 مليون دولار لكل فريق، كما ينال المشاركون إلى ربع النهائي 1 مليون دولار لكل فريق.

وشهدت الدورة الأولى من الدوري الأفريقي مشاركة ثمانية فرق، حيث مثلت أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي منطقة الشمال الأفريقي، وأنيمبا النيجيري ومازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية المنطقة الوسطى الغربية، فيما مثلت فرق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي وسيمبا التنزاني منطقة جنوب وشرق القارة السمراء.