أشاد المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بفوز فريقه مساء الأربعاء على إيفرتون بنتيجة 3 - 1 في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي أول مباراة لسيتي منذ التتويج بلقب مونديال الأندية في جدة، للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح سيتي في العودة بعد التأخر بهدف للمباراة الرابعة على التوالي ليتقدم إلى المركز الرابع. ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله: "فوز ضخم بالنسبة لنا بعد عودتنا من السعودية كأبطال للعالم". وأضاف: "كنا سعداء حقاً برد الفعل من جانبنا، وأثبتنا مرة أخرى مدى تميز هذه المجموعة من اللاعبين والعقلية التي نمتلكها".

وأكد غوارديولا: "نحن نريد أن نكون هناك، أعلم أننا لسنا في صدارة الدوري، ستحدث الكثير من الأمور، لم أرَ قط الدوري الإنكليزي، حيث يمكن للفرق الواقعة في المراكز المنخفضة والمتوسطة في الدوري أن تهزم الجميع في كل مباراة، سيكون هناك الكثير من المفاجآت والأمر هو أن نكون هنا". وتابع: "نحن سعداء حقاً بالفوز باستثناء تلقي هدف بعد أن لعبنا بشكل جيد حقاً، وفي الشوط الثاني زدنا من إيقاعنا، ولعبنا على الجناحين وكان ذلك حقاً جيداً".

وأوضح: "هذه هي الكرة والحياة كيف تتفاعل في اللحظات الصعبة، نحب أن نكون متقدمين 4 - صفر بعد 20 دقيقة ولكن في الواقع الحقيقي لكرة القدم يحدث ذلك، حدث ضد بالاس". وتابع: "أتذكر على متن الطائرة في رحلة العودة من السعودية بعد أن أصبحنا أبطالاً للعالم، استمعت إلى اللاعبين، لم يكونوا يعلمون، وبدأوا يتحدثون عن إيفرتون، قلت نعم هذا هو فريقي، رأينا الفرق التي هزمناها هنا، كانت استثنائية".

وأضاف المدرب الإسباني: "بعد سنوات عديدة لا يزال لديهم الشعور بأنهم يرغبون في المحاولة مرة أخرى، لعبنا بشكل جيد حقاً، ولكننا لم نتمكن من الفوز، لقد خسرنا مباراة واحدة من بين 12 و13 مباراة، كان أستون فيلا أفضل بكثير ولكن الباقي كنا أفضل، كنا هناك ولكن لم نتمكن من القيام بذلك، هذه هي كرة القدم".

الموهبة فيل

وأشاد غوارديولا بلاعبه فيل فودين البالغ من العمر 23 عاماً الذي افتتح التسجيل أمام إيفرتون. وقال غوارديولا: "ننسى أحياناً مدى صغر فيل، الموهبة موجودة، جناح، مهاجم، يلعب في العمق، يمكنه اللعب صانع ألعاب هجومياً، ومن دون خيارات من إيرلينغ هالاند، نحتاج إلى حاسة الهجوم". وتابع: "خلاف ذلك، ليس لدينا العديد من اللاعبين الذين لديهم الإحساس بالمرمى، ذلك هو السبب في أهمية كيف يلعب... نشعر بالسعادة". واختتم غوارديولا حديثه بالقول: "لا تنسى أنه شاب ولديه الكثير ليتحسن ويصبح عالمياً لسنوات عدّة".