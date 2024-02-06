لاهاي: أمرت محكمة هولندية الثلاثاء المهاجم الدولي السابق كوينسي بروميس بدفع تعويض لأحد أقربائه، بعد طعنه بساقه في حفل عائلي عام 2020.

وكان لاعب سبارتاك موسكو الروسي البالغ 32 عامًا قد صدر حكم بسجنه 18 شهرًا في حزيران (يونيو) الماضي، بعد اتهامه بحادثة الطعن في حفل عيد ميلاد في تموز (يوليو) 2020، حيث اندلع شجار حول قلادة يُفترض أنها مسروقة.

وستُحدّد قيمة التعويض في وقت لاحق. وأشارت تقارير إلى ان محامي الضحية طالبوا بتعويض يبلغ مليون يورو (1.1 مليون دولار)، لكن يُتوقّع أن تكون القيمة النهائية أقل من ذلك.

لم يمثل بروميس أمام المحكمة وفشلت محاولات استرداده من روسيا.

وكان لاعب أياكس السابق قد دفع ببراءته نافيًا الاتهامات الموجّهة اليه، بينها "محاولة القتل غير العمد".

وبسبب الشكوك حيال تسديد التعويض، حُجز على فيلا امتلكها بروميس عندما كان في صفوف أياكس بين 2019 و2021.

تهريب المخدرات

وبدأ التحقيق على ضوء التنصّت على مكالمات هاتفية في قضية منفصلة لتهريب المخدرات تورط فيها بروميس أيضًا.

واتُهم بروميس في أيار (مايو) 2023 باستيراد مئات عدة من الكيلوغرامات من الكوكايين عبر ميناء أنتويرب البلجيكي في عام 2020. طلبت النيابة العامة بسجن اللاعب تسع سنوات، ويتوقع صدور الحكم في 14 شباط (فبراير).

وسجل بروميس سبعة أهداف في 50 مباراة مع المنتخب الهولندي، وشارك معه في كأس أوروبا الأخيرة التي اقيمت صيف 2021، لكن لم يتم استدعاؤه الى صفوف البرتقالي منذ ذلك الحين.

واستهل بروميس مسيرته الكروية مع تفنتي إنسخيده قبل أن يحترف في صفوف سبارتاك موسكو (2014 2018) واختير افضل لاعب في الدوري الروسي عام 2017، ومنه الى اشبيلية الاسباني (2018 2019)، ثم حط الرحال في أياكس مقابل 15 مليون يورو.