ريو دي جانيرو : انسحب الإسباني كارلوس ألكاراس، المصف ثانياً عالمياً، من دورة ريو دي جانيرو البرازيلية في كرة المضرب، خلال مواجهة البرازيلي تياغو مونتيرو في الدور الأوّل الثلاثاء، بسبب إصابة في كاحله.

واضطر ألكاراس (20 عاماً) إلى الانسحاب من البطولة الأشهر في أميركا الجنوبية (500 نقطة) والتي أحرز لقبها في 2022.

ظهرت عليه علامات الألم على مستوى الكاحل الأيمن، فيما كانت المباراة في بدايتها (1 1 في المجموعة الأولى).

طلب الإسباني وقتاً مستقطعاً حاول خلاله تضميد كاحله، قبل احراز الشوط الأوّل على أرض ترابية.

لكن بعد خسارة ارساله في الثاني، أعلن انسحابه، ما يشكّل ضربة جديدة لبداية موسمه المتعثرة.

قال ألكاراس ان قراره "احترازي" وان المعالجين الفيزيائيين أبلغوه بان الاصابة "ليست خطيرة".

تابع "تحدّثت مع المعالجين الفيزيائيين في الملعب، وقرّرنا، سوياً، اني ساتابع لأرى كيف تتحسّن الأمور. لم يحصل ذلك، لذا قرّرنا أن نكون حذرين وننسحب احترازياً".

وعرف حامل لقب بطولتين كبريين بداية صعبة في 2024، مع خسارته بأربع مجموعات في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

خسر الأسبوع الماضي أمام التشيلي نيكولاس يارّي (21 عالمياً) في نصف نهائي دورة بوينوس أيرس، ولم يحرز لقباً منذ تتويجه في بطولة ويمبلدون على الأرض العشبية أمام الصربي الأول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش في تموز/يوليو الماضي.

علّق مونتيرو (29 عاماً و117 عالمياً) على تأهله "من المحزن ان تفوز بهذه الطريقة، لأني أعرف مدى تحضير كل لاعب ليكون جاهزاً لبطولة من هذا النوع". وكان مونتيرو فاز في لقائه الوحيد السابق على ألكاراس في ملبورن عام 2021.