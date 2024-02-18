بوينوس ايرس : وَدَّعَ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً وحامل اللقب، دورة بوينوس أيرس الأرجنتينية في كرة المضرب (250 نقطة)، من الدور نصف النهائي بخسارته السبت أمام التشيلي نيكولاس خاري الحادي والعشرين عالمياً 6 7 (2 7) و3 6.

وكان ألكاراس يخوض مشاركته الأولى منذ انتهاء مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عند ربع النهائي أواخر كانون الثاني/يناير، باحثاً عن الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه العام الماضي على حساب البريطاني كاميرون نوري.

لكن بحث الإسباني، البالغ 20 عاماً، عن لقبه الأول منذ تتويجه ببطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي يستمر بعد سقوطه السبت أمام خاري في ثالث مواجهة له مع التشيلي البالغ 28 عاماً الذي خسر مباراتيه السابقتين مع ألكاراس، وذلك عام 2023 في نصف نهائي دورة ريو دي جينيرو والدور الثالث لبطولة ويمبلدون.

وقال بعد مشاركته التاسعة الفاشلة منذ تتويجه في ويمبلدون "إنها خسارة صعبة بالنسبة لي... هناك الكثير من الأمور التي يجب تحسينها. لقد لعبت كرة مضرب جيدة لكني ما زلت بعيداً عن مستواي الحقيقي".

وتابع "إنها دورة معقدة، الأولى لي على أرض ترابية منذ فترة طويلة... لم أستغل الفرص التي أتيحت لي ولم ألعب جيداً في الشوط الفاصل، وكان بالإمكان (الجمهور) الشعور بذلك".