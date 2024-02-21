لندن : عزّز ليفربول صدارته عندما قلب الطاولة على ضيفه لوتون تاون وتغلب عليه برباعية لهدف بنكهة هولندية الأربعاء على ملعب "أنفيلد" في ليفربول ضمن مباراة مقدّمة من المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ووجد ليفربول نفسه متخلفاً بهدف عكس مجريات اللعب سجله الإيرلندي تشييدوزي أوغبيني في الدقيقة 13، وانتظر الشوط الثاني وتعليمات مدربه الألماني يورغن كلوب لتفعيل النجاعة التي غابت أمام المرمى في الشوط الأول رغم سيل من الهجمات، فسجل رباعية بينها ثلاثية في 15 دقيقة.

الليفر بالنكهة الهولندية

وتناوب على تسجيل الأهداف الأربعة الهولنديان فيرجيل فان دايك (56) وكودي خاكبو (58) إثر تمريرتين حاسمتين من الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماكاليستر، والكولومبي لويس دياس (71) إثر تمريرة من البديل الاسكتلندي أندرو روبرتسون، وهارفي إيليوت (90).

وكان بإمكان ليفربول الخروج منتصراً بأكثر من أربعة أهداف بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي خلقها مهاجموه لكن رعونتهم وخصوصاً دياس وتألق حارس المرمى البلجيكي توماس كامينسكي حال دون ذلك.

البقاء في الصدارة

وضمِن ليفربول البقاء في الصدارة بفوزه الثالث توالياً والثامن عشر هذا الموسم بعدما ابتعد بفارق أربع نقاط مؤقتاً عن مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يحل ضيفاً على بورنموث السبت المقبل، فيما مُنيَ لوتون تاون بخسارته الثالثة توالياً والخامسة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتم تقديم المباراة بسبب خوض ليفربول المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة ضد تشلسي الأحد المقبل على ملعب ويمبلي.

غياب النجوم

وخاض ليفربول المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي بسبب الإصابة خصوصاً في خط الهجوم أبرزهم كورتيس جونز والبرتغالي ديوغو جوتا والأوروغواياني داروين نونييس وهدافه الدولي المصري محمد صلاح والمجري دومينيك سوبوسلاي، إلى جانب حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر والمدافع ترنت ألكسندر أرنولد.

وأهدر دياس فرصة افتتاح التسجيل مبكراً عندما تلقى كرة خلف الدفاع وانفرد لكنه تباطأ في التسديد فتدخل الدفاع وأبعد الخطر (3)، ثم سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (5)، وأخرى مقصيّة من مسافة قريبة لخاكبو بين يدي الحارس كامينسكي (9).

لكن لوتون تاون نجح في افتتاح التسجيل خلافاً لمجريات اللعب عندما سدد الهولندي تاهيث تشونغ كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من قدمي الحارس الإيرلندي كاومهين كيليهير وتهيأت أمام مواطنه أوغبيني الذي تابعها برأسه داخل المرمى الخالي (12).

تألّق كامينسكي لم يكن كافياً

وسدد دياس كرة زاحفة ضعيفة بين يدي كامينسكي (30)، وكاد الكولومبي يفعلها عندما تلقى تمريرة عرضية داخل المنطقة تابعها بيسراه من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن (32). وسدد ريان خرافنبرخ من خارج المنطقة بين يدي الحارس (33)، وأخرى لدياس من خارج المنطقة فوق العارضة بسنتمترات قليلة (35).

وتابع ليفربول ضغطه القوي في الشوط الثاني وكاد خاكبو يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس كامينسكي إلى ركنية انبرى لها ماكاليستر واستغلها القائد فان دايك برأسية على يمين الحارس البلجيكي (56).

وتابع كامينسكي تألقه وتصدى لتسديدة قوية زاحفة لكونور برادلي من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع إلى تماس استغلها برادلي بتمريرة الى ماكاليستر ومنه عرضية تابعها خاكبو برأسه داخل المرمى (59).

وكاد فان دايك يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث للـ"ريدز" برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها ماكاليستر لكن الحارس كامينكسي أبعدها من باب المرمى (60).

وطمأن دياس أنصار ليفربول بتسجيله الهدف الثالث عندما استغل كرة من البديل روبرتسون فتوغّل داخل المنطقة وراوغ المدافع تيدن مينغي وسددها داخل المرمى (71).

وواصل كامينسكي تألقه بتصديه لتسديدة دياس (72)، وأخرى لهارفي إيليوت (76).

وسدد روس باركلي كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس كيليهير (84).