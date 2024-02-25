دبي: أسفرت قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تنطلق منافساتها الأثنين، عن مواجهات سهلة للمرشحين الأوائل في الدور الأول، بداية بحامل اللقب الروسي دانيل مدفيديف المصنف الرابع عالمياً الذي يلتقي في الدور الأول مع الكازاخستاني ألكسندر شيفشينكو.

وتقام جولة بطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة ضمن بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس المقبل بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي التنس في العالم على أرض ملعب استاد دبي للتنس.

بداية سهلة للمصنف 5 عالمياً

كما منحت القرعة بداية سهلة أيضاً للروسي أندري روبليف المصنف 5 عالمياً وبطل نسخة 2022 بعد أن وضعته في مواجهة الصيني جانج جيجن المصنف 48 عالمياً.

ووضعت القرعة النجم المخضرم أندري موراي المصنف 50 وبطل نسخة 2017، في مواجهة الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 121 في الدور الأول.

العربي الوحيد

أما ممثل التنس العربي الوحيد في الجدول الرئيس للبطولة وهو الأردني عبد الله شلباية المصنف 230 عالمياً، فقد وضعته القرعة في مواجهة الهولندي تالون جريكسبور المصنف 28.

وتستقطب البطولة 32 لاعباً ثلاثة منهم من حاملي الألقاب العالمية؛ بمن فيهم دانييل ميدفيديف حامل لقب النسخة الماضية والفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2021، وأندريه روبليف الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2022، وآندي موراي حامل لقب ثلاث بطولات جراند سلام والمتوج بطلاً في دبي عام 2017.