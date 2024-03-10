مدريد: انتهت قضية النجم المغربي الاسباني براهيم عبدالقادر دياز (24 عاماً) لاعب فريق ريال مدريد، الذي اختار منتخب المغرب وليس منتخب اسبانيا ليلعب معه على المستوى الدولي، ووفقاً لصحيفة ماركا فإن القرار حاسم ونهائي ولا رجعة فيه.

وأضافت الصحيفة واسعة الإنتشار في اسبانيا :"هذا يعني أن براهيم دياز سوف يكون مع منتخب المغرب بمجرد أن يحدث أول استدعاء له، وهو ما يمكن أن يفعله في المباراتين الوديتين هذا الشهر على أرضه ضد أنغولا 22 آذار (مارس) وموريتانيا 26 آذار (مارس).

خسارة لاسبانيا.. مكسب للمغرب

وتابعت ماركا :"إنه لأمر مؤسف، أن تخسر إسبانيا براهيم، وهذا ليس بسبب الشاب الذي انتظر حتى اللحظة الأخيرة بلد ولادته (مالقة)، وحيث ولد والده (مليلة) وأمه (مالقة). لكن لاعب ريال مدريد، الذي واجه التجاهل المتكرر من جانب منتخب اسبانيا، انتهى به الأمر إلى اتخاذ قرار بشأن المغرب الذي يتابعه منذ سنوات طويلة، وتحديدا منذ نهائيات كأس العالم 2018 الأخيرة في روسيا، ومن المعروف أن جدة براهيم لأبيه ولدت في المغرب.

قضية دولة

كشف ماركا عن أن ما حدث في المغرب كان عملياً "قضية دولة". وقد شارك الجميع في "عملية براهيم"، بقيادة المدرب وليد الركراكي المدير الفني للمغرب، لكنها كانت أيضاً معركة شخصية لرئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، وهو أحد الرجال الأقوياء في حكومة البلاد، حيث يشغل منصب الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية.

لقد بذل المغرب كل جهوده من أجل براهيم، وهو ما لم تفعله أسبانيا، و قال لويس دي لا فوينتي، مدرب اسبانيا، دائما إنه كان يفكر في براهيم دياز، وهو الأمر الذي لم يترجم إلى استدعاء للاعب، وتم تجاهله بالفعل.

فتى المغرب

وفي المغرب يعرضون على براهيم دياز دوراً مهماً في المستقبل، وأن يكون نجم الفريق. بالإضافة إلى ذلك، لا بد من الأخذ في الاعتبار أن كأس أفريقيا 2025 تقام في المغرب، ويتم تنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك، مما يمهد لمستقبل كبير ينتظر هذا النجم الشاب مع منتخب المغرب.