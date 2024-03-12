لوس انجليس : انتقل كيرك كازنز "كوارتر باك" مينيسوتا فايكينغز المشارك في دوري كرة القدم الاميركية "أن أف أل" إلى فريق أتلانتا فالكونز في صفقة لمدة أربع سنوات بقيمة 180 مليون دولار، حسب ما أفادت عدة وسائل إعلام محلية.

وقرر كازنز (35 عاماً) الانضمام إلى أتلانتا بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع مينيسوتا الذي دافع عن الوانه خلال ست سنوات بشأن تجديد عقده.

من ناحيته، أكد فايكينغز رحيل كازنز عن صفوفه في بيان، من دون التطرق إلى أتالانتا، وقال مديره العام كويسي أدوفو منساه "بعد حوار مفيد وإيجابي مع كيرك وممثليه، لم نتمكّن من التوصّل إلى اتفاق بشأن عقد يناسب الرؤى القصيرة والطويلة الأجل لكل من كيرك ومينيسوتا فايكينغز".

وتابع "يحتل كيرك مكانة خاصة في تاريخ فايكينغز، ونحن نقدّر قيادته ومساهماته في الفريق ومدينة مينيابوليس ساينت بول على مدار المواسم الستة الماضية. نتمنى له ولعقيلته جولي وأطفالهما كل التوفيق".

وذكرت قناة "إي أس بي أن" أن صفقة كازنز مع أتلانتا ستبلغ قيمتها 45 مليون دولار في الموسم على مدى أربع سنوات، مع ضمان 100 مليون دولار من الصفقة بالكامل.

وانضم كازنز إلى فريق فايكينغز قادماً من واشنطن في 2018، وساهم في بلوغه الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" عامي 2019 و2022.

استهل الموسم الماضي بشكل رائع، ليتصدر الدوري في تمريرات "تاتش داونز" وقطع 2331 ياردة قبل أن يتعرض لتمزق في وتر العرقوب الأيمن في الأسبوع الثامن أدى إلى غيابه عن بقية الموسم.