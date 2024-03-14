روما : أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس، تقليص عقوبة لاعب وسط نادي لاتسيو الدولي الفرنسي ماتيو غندوزي الذي طرد في الوقت بدل الضائع في مباراة فريقه أمام ضيفه ميلان (0 - 1) في 1 آذار (مارس) ضمن الدوري المحلي، بعد الاستئناف من مباراتين إلى مباراة واحدة.

وأوضحت الرابطة في بيان صحافي "أخذت الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف الرياضية في الاعتبار جزئيًا الاستئناف الذي قدمه لاتسيو، وخفضت العقوبة الأولية المفروضة على ماتيو غندوزي بمباراتين إلى مباراة واحدة".

جاهز للمواجهة المقبلة

وغاب لاعب مرسيليا السابق تنفيذا للعقوبة عن مواجهة أودينيزي الاثنين والتي انتهت بخسارة فريقه على ارضه 1- 2، وبات الآن قادرا على المشاركة في المباراة المقبلة للاتسيو الذي سيخوض اللقاء بُعيد استقالة مدربه ماوريتسيو ساري الاربعاء، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين امام فروزينوني.

مباراة مجنونة

وطرد ثلاثة لاعبين من لاتسيو في النهاية المجنونة للقمة ضد ميلان بينهم غندوزي. وخسر نادي العاصمة الذي أنهى المباراة بثمانية لاعبين، بهدف وحيد.

وانضم وصيف مونديال 2022 مع فرنسا الى صفوف لاتسيو في نهاية آب (أغسطس) الماضي قادما من مرسيليا، وأصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب ساري الذي أشركه في المباريات الـ25 الأخيرة لفريقه في الدوري بينها 22 أساسيا.