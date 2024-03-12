روما : استقال ماوريتسيو سارّي من تدريب لاتسيو الإيطالي على خلفية تردّي نتائج نادي العاصمة وأبلغ إدارة النادي بقراره، حسب ما افادت الثلاثاء وسائل إعلام محلية.

ويأتي قرار الاستقالة غداة تلقي "بيانكوتشيليستي" هزيمته الـ 12 هذا الموسم في الدوري أمام أودينيزي المهدد بالهبوط 2 - 1 على الملعب الاولمبي.

كما انها الخسارة الرابعة توالياً للاتسيو في مختلف المسابقات، منها سقوطه أمام بايرن ميونيخ 0 - 3 في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا، ليودّع المسابقة رغم فوزه 1- 0 ذهاباً.

واطلقت جماهير لاتسيو صافرات الاستهجان تجاه اللاعبين مع اطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة أمام أودينيزي، حيث يقبع الفريق في المركز التاسع برصيد 40 نقطة مبتعدا عن المراكز المؤهلة للمسابقات الاوروبية.

واعلنت عدة وسائل إعلام محلية أن ساري قرر ترك منصبه في لاتسيو وأبلغ ادارة النادي بقراره، وأكد موقع "فوتبول إيطاليا" أن النجم الألماني ميروسلاف كلوزه جاهز لتولي المهمة، وأعلن ذلك وفقاً لـ"سكاي إيطاليا" ولكنه لم يتلق أي اتصالات من إدارة النادي حتى الآن.

دوافع الاستقالة

وحصل اجتماع ناري بين سارّي (65 عاماً) ولاعبيه عقب الخسارة أمام أودينيزي حاول خلاله فهم اسباب تراجع أدائهم. وفيما لم يطالبه أحد بالرحيل، لم يحصل على دعم أي منهم للبقاء، ما دفعه لتقديم استقالته.

وقرر رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو والمدير الرياضي أنجيلو فابياني استدعاء الفريق إلى معسكر تدريبي، راغبين في تغيير الأمور قبل المباريات العشر الأخيرة من الموسم.

ولا يزال لاتسيو يحارب على جبهة الكأس المحلية حيث سيواجه يوفنتوس في نصف النهائي الشهر المقبل.

وانضمّ ساري الذي أحرز لقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مع تشلسي الإنكليزي في 2019 وتألق سابقاً بقيادة نابولي، إلى لاتسيو في 2021 بعد خلوده إلى الراحة لمدة سنة، بعد تتويجه بلقب الدوري مع يوفنتوس خلال فترة جائحة كوفيد.