تورينو (إيطاليا) : اقتنص ميلان فوزاً مهماً من مضيفه لاتسيو المنقوص 1- 0 الجمعة وعاد إلى سكة الانتصارات في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويدين "روسونيري" بفوزه إلى البديل السويسري نواه أوكافور الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88، وتأتي الخسارة القاسية الثانية توالياً للاتسيو، قبل مباراته المهمة مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (1- 0 ذهابا).

في المقابل انتعش ميلان بعد عودته إلى سكة الانتصارات عقب تعادلٍ وخسارتين في جميع المسابقات، وذلك قبل مواجهة سلافيا براغ التشيكي الخميس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

روسونيري ثالثاً

وعزّز ميلان موقعه في المركز الثالث بـ56 نقطة، في حين بات لاتسيو مهددا بخسارة المركز الثامن (40 نقطة) في حال فوز نابولي حامل اللقب أو تعادله مع يوفنتوس الثاني الأحد في قمّة مباريات المرحلة.