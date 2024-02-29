إيلاف من القاهرة: أوشكت مسيرة النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس الإيطالي على النهاية بعد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات عن ممارسة كرة القدم بسبب تعاطيه المنشطات.

ووفقاً لما نقلته الصحافة الفرنسية وكذلك الإيطالية التي تفاعلت مع الحدث باهتمام لافت، و نقلاً عن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فقد تم إيقاف بوغبا 4 سنوات، وفي مارس المقبل سوف يبلغ اللاعب 31 عاماً، مما يعني أن مسيرته الكروية انتهت فعلياً، ولن يكون هناك متسع من الوقت للعودة من جديد للملاعب، وفي حال قرر استئناف مسيرته فسوف يكون ذلك على الأرجح في أحد الأندية الصغيرة.

هرمون التستوستيرون

وكان بوغبا الموقوف منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، قد خضع للاختبار في آب (أغسطس) وأظهرت النتائج ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الذي يزيد من قدرة الرياضيين على التحمل، ولكنه يدخل ضمن الممنوعات، وفي حال تناوله الرياضي فهو ضمن قائمة المنشطات.

وقالت المحكمة إن بوغبا انتهك قواعد مكافحة المنشطات عندما عثرت على المادة المحظورة، وخلال الساعات الماضية تم فحص عينة الاختبار الثانية، وهي أيضاً إيجابية، ليتم إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، والتي تعتبر من بين أقوى العقوبات الممكنة.

