مدريد : ابتعد ريال مدريد 10 نقاط موقتا عن وصيفه جيرونا بفوزه العريض على مضيفه اوساسونا 4 - 2 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 72 نقطة بانتظار مباراة جيرونا مع ضيفه خيتافي لاحقاً، وتألق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الملقب بـ "فيني" وحصد لقب أفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل ثنئاية ليواصل رحلة التوهج، وسط تعاطف كبير من مدربه كارلو أنشيلوتي، الذي يشتهر بعدم إظهار عواطفه تجاه اللاعبين.

أنشيلوتي الذي يتعامل باحترافية تامة مع جميع اللاعبين طوال تاريخه التدريبي، أظهر حباً كبيراً وتعاطفاً خاصاً مع نجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس الذي يواجه ضغوطاً هائلة بسبب مشكلات تتعلق بالعنصرية، مما دفع المدرب الإيطالي للقول :"لم أجد لاعباً يتعرض للظلم والضغوط مثل فيني"، وعقب خروجه في مباراة الريال مع أوساسونا، أظهرت الكاميرات أنشيلوتي وهو يقول لـ"فيني" :"أحبك". وفقاً للصحافة المدريدية.

غياب بيلينغهام

خاض ريال مدريد المباراة في غياب هدافه الانكليزي جود بيلينغهام بداعي الايقاف، لكنه احتاج الى اربع دقائق لافتتاح التسجيل بواسطة البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي انتزع الكرة من مدافع اوساسونا اليخاندرو كارتينا وأودعها الشباك.

بيد ان فريق العاصمة لم ينعم طويلا بالهدف لأن اوساسونا ادرك التعادل بعد دقيقتين فقط عبر الكرواتي انتي بوديمير غير المراقب داخل المنطقة ليتابع الكرة داخل الشباك.

ونجح ريال في التقدم مجددا بعد لعبة ثلاثية رائعة بدأها براهيم دياس الذي اختار الدفاع عن الوان المغرب خلال الاسبوع الحالي واختاره المدرب وليد الركراكي ضمن تشكيلته للمباراتين الوديتين ضد انغولا وموريتانيا اواخر الشهر الحالي، ومنه الى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي مررها باتجاه الظهير الايمن داني كارفاخال، فسددها الأخير داخل المرمى (18).

ووسع دياس الفارق بعد ان راوغ مدافعا وسدد الكرة بيمناه على يسار الحارس سيرخيو هيريرا (61)، رافعا رصيده الى خمسة اهداف هذا الموسم.

الضربة القاضية

ووجه ريال الضربة القاضية لاوساسونا عندما ترك فالفيردي الكرة الى فينيسيوس، فسار بها الاخير على الجهة اليسرى قبل ان يطلقها زاحفة في الزاوية المعاكسة (64).

والهدف هو الثاني عشر لفينيسيوس هذا الموسم في الدوري والثامن عشر في مختلف المسابقات.

وكان بوسع البرازيلي ان يسجل الهاتريك بعد دقيقتين لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث.

وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، سجل اوساسونا هدفا شرفياً بواسطة ايكر مونيوس الذي سدد كرة زاحفة مرت بين ساقي حارس ريال الاوكراني اندري لونين.

هدف تاريخي يضيع من غولر

وكاد مهاجم ريال الشاب التركي اردا غولر يسجل هدفا استعراضيا رائعا من منتصف الملعب لكن كرته ارتدت من العارضة في الثواني الاخيرة عندما لمح حارس اوساسونا هيريرا بعيدا عن مرماه.

وكان ريال مدريد فاز ذهاباً على اوساسونا برباعية نظيفة في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.