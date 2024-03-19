مدريد : مني حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، بإنتكاسة جديدة الثلاثاء، اثر تعرضه لاصابة في ركبته اليمنى خلال تدريبات فريقه.

وكان كورتوا، الذي غاب عن الملاعب منذ اب (أغسطس) الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، عاد إلى الملاعب في الأسابيع الأخيرة.

وقال ريال مدريد متصدر الدوري المحلي في بيان "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا تيبو كورتوا بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى".

ومن غير المرجح أن يلعب كورتوا مع ريال مدريد خلال ما تبقى من مباريات الموسم الحالي، بينما كان قد استبعد نفسه من المشاركة في صفوف منتخب بلجيكا في نهائيات كأس اوروبا في المانيا الصيف المقبل.

وحاز الحارس الأوكراني أندري لونين على ثقة المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي على حساب كيبا أريسابالاغا المعار من تشلسي الانكليزي.