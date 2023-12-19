بروكسل: أعلن حارس مرمى المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا الثلاثاء عدم مشاركته في نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، بعد أربعة أشهرٍ على إصابةٍ خطيرةٍ في الركبة.

وقال كورتوا لموقع سبورتزا البلجيكي "لن أشارك في كأس أوروبا بسبب الإصابة".

وأضاف "إذا كنت محظوظاً يُمكنني أن ألعب مباراة في أيّار/مايو المقبل، لكن لن أكون مستعداً بنسبة 100 بالمئة لبطولةٍ كبيرة".

وتعرض كورتوا (31 عاماً) لإصابة بتمزّقٍ في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في آب/أغسطس الماضي خلال حصة تدريبية مع فريقه ريال مدريد الإسباني وخضع لعملية جراحية.

وتنطلق البطولة القاريّة التي تحتضنها ألمانيا في 14 حزيران/يونيو.

وتلعب بلجيكا التي تحتلّ المركز الرابع في تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في النهائيات في المجموعة الخامسة مع سلوفاكيا ورومانيا والفائز في المسار الثاني من الملحق.

"عدم التقدير"

ويأتي إعلان كورتوا غيابه عن كأس أوروبا عقب خلافٍ مع المدرب الألماني الإيطالي دومينيكو تيديسكو، بعدما رفض الحارس العملاق أن يلعب مباراةً أمام إستونيا في في التصفيات، لعدم حصوله على شارة القيادة أمام النمسا في حزيران/يونيو الماضي.

واعتذر كورتوا بعد ذلك من زملائه والجمهور، لكنّه أصرّ على أنه عانى من "عدم التقدير".

وقال عن علاقته مع تيديسكو "بالنسبة لي لا يوجد مشكلة في حلّ الأمور مثل شخصين بالغَين".

وعلى الرغم من الخلاف، أشار كورتوا إلى عدم انتهاء مسيرته الدوليّة بعد، وقال "بالتأكيد أن الباب ليس مغلقاً أمامي (للعودة إلى المنتخب)".