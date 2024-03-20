ملبورن : يعود الإسباني كارلوس ساينس إلى قمرة القيادة في فيراري في جائزة أستراليا الكبرى هذا الأسبوع، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تعافيه من عملية جراحية جراء إصابته بالتهاب الزائدة الدودية، وفقاً لما قاله فريقه الإيطالي الأربعاء.

وغاب ساينس عن جائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية حيث استُبدل بالشاب البريطاني أوليفر بيرمان (18 عاماً).

وسرق بيرمان الأضواء بحلوله سابعاً في باكورة مشاركاته، حيث أظهر ثقةً كبيرةً في حين أنه ثالث أصغر سائق في التاريخ يشارك في سباق للفورمولا واحد بعد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، والكندي لانس سترول سائق أستون مارتن.

لكن في ظل عودة ساينس، يعود البريطاني للمشاركة في فورمولا 2.

وقال فريق فيراري "من المتوقّع أن يعود كارلوس ساينس إلى السيارة، بعد غيابه عن جدّة بسبب التهاب الزائدة الدودية".

وحلّ الإسباني ثالثاً خلف فيرستابن الأوّل وزميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس في جائزة البحرين الكبرى في الجولة الأولى، فيما جاء سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو رابعاً.

وقال المدير الفرنسي لفيراري فريديريك فاسور "نتوقّع أن نكون في المقدّمة بعد التجارب الرسمية، وهو ما يُمكن أن يُنتج نتائج مشابهة في السباق الذي شهدناه في جدّة".

وأضاف "نسعى إلى اعتماد نهج هجومي بهدف وضع الضغط على الفريق الذي فاز في أول سباقين".