اَلصَّخِير (البحرين) : ينطلق موسم 2024 في بطولة العالم للفورمولا واحد نهاية الأسبوع في البحرين، بروزنامة قياسية تتضمن 24 سباقاً حتى كانون الأول/ديسمبر وخط انطلاق مشابه للموسم الماضي، فيما يبدو الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب في آخر ثلاث سنوات، مرشحاً قوياً للتويج على متن ريد بول.

وبصرف النظر عن نتائج التحقيق المستقل بحق مديره كريستيان هورنر الذي اتهمته احدى موظفات الفريق بسلوك غير لائق وعدائي نفاه بشكل تام، بنى الفريق وسيارة آر بي 20 زخماً رهيباً ظهر جلياً في تجارب ما قبل انطلاق الموسم، رغم التحسينات الطارئة على باقي السيارات.

بعد التعديلات الجديدة على الانسيابية عام 2022 التي لا تزال سارية، يهيمن ريد بول ويسحق منافسيه بسهولة على غرار 2023 عندما أحرز فيرستابن لقب 19 سباقاً قياسياً وزميله المكسيكي سيرخيو بيريس اثنين، فيما أفلت لقب وحيد خطفه الإسباني كارلوس ساينس جونيور في سنغافورة.

وفي محاولة للحاق ببطل الصانعين ريد بول الذي احتفل بعيده العشرين، طوّر المنافسون سيارات تشبه النسخ الأخيرة من ريد بول نفسها.. في وقت تبدو السيارة الطائرة التي صمّمها المبدع أدريان نيوي متعطشة لنجاح إضافي.

كانت المنافسة الموسم الماضي من طرف واحد، مع 21 فوزاً لريد بول من 22 سباقاً، 19 فوزاً قياسياً لفيرستابن البالغ 26 عاماً و12 انطلاقة من المركز الأوّل وتسع مرات أسرع لفة، حاصداً 575 نقطة مقابل 285 لزميله بيريس.

قال الأسترالي دانيال ريكياردو الذي بقي هذه السنة مع الفريق الرديف الذي تغيّر اسمه من ألفا تاوري إلى آر بي "هو فريق يعمل بأفضل حالاته عندما يحقق الفوز".

تابع ريكياردو "عندما يفوزون، يريدون سحق المنافسة تماماً. لا يقولون +حسناً، نحن نفوز، فلنذهب إلى عطلة+، بل يتابعون الضغط".

لدى المنافسين، تبحث العريقة فيراري عن تحسين رصيدها المتضمن فوزاً واحداً الموسم الماضي، وذلك في السنة الثانية تحت اشراف المدير فريديريك فاسور.

أعلن فريق "الحصان الجامح" ان بطل العالم سبع مرات وسائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون سيحلّ بدلاً من ساينس بدءاً من 2025.

يعتقد الفريق الإيطالي انه يملك سيارة أكثر موثوقية قادرة على ترجمة السرعة الجيدة في التجارب إلى أداء أكثر نجاعة في السباقات. لكن سائقه شارل لوكلير (موناكو) الذي تصدر اليوم الأخير من التجارب أقرّ بأن الفارق لا يزال كبيراً مع ريد بول.

"رياضة قاسية"

حسّنت مرسيدس سيارتها أيضاً، في الموسم الأخير لها مع هاميلتون (39 عاماً) الذي أعلن مع زميله ومواطنه جورج راسل انها "أكثر قابلية للقيادة" ومريحة. وكان قرار هاميلتون صادماً في شباط/فبراير بعدما أمضى 12 عاماً في صفوف مرسيدس محققاً معه انجازات رائعة.

أثار ماكلارين أيضاً بعد الضجيج الإيجابي اثر الاختبارات، لكن بحسب سائقها البريطاني لاندو نوريس، لا تزال بعيدة عن ريد بول وفيراري.

ولا يحمل المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين في 2005 و2006، آمالاً كبيرة مع أستون مارتن "لا أملك وصفة سحرية".

تابع ابن الثانية والأربعين "لكن ماكس هو بطل العالم وريد بول مسيطرة. أعتقد ان 19 سائقاً (من أصل عشرين) لا يؤمنون راهناً بفرص الفوز. يحصل هذا الأمر بنسبة 99% في مسيرتك. هذه رياضة قاسية".

24 سباقاً قياسياً

وإلى الرقم القياسي بعدد السباقات، تتضمن الروزنامة ستة سباقات سرعة (سبرينت). اعتبر بعض السائقين ان عدد السباقات مرتفع، على غرار نوريس سائق ماكلارين "24 هي كثيرة، لو أردت اعطاء رقم مثالي، كنت سأقول انه قريب من العشرين".

وقرّر منظّمو النسخة 75 من بطولة العالم في اضفاء الطابع الاقليمي على السباقات، للتقليل من السفر وتأثيره البيئي.

ستُقام جائزة اليابان الكبرى في نيسان/أبريل بدلاً من موعدها الاعتيادي في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل جائزة الصين العائدة إلى الروزنامة. وانتقل سباق أذربيجان من فصل الربيع إلى أيلول/سبتمبر، وقطر قبل أبوظبي مطلع كانون الأوّل/ديسمبر.