باريس : قضى الهولندي ماكس فيرستابن على أي منافسة في طريقه للفوز بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد للموسم الثالث توالياً، محققاً أيضاً المزيد من الأرقام القياسية.

على متن ريد بول "آر بي 19"، أحرز ابن الـ26 عاماً المركز الأول في 19 من السباقات الـ22، مُحسّناً رقمه القياسي السابق الذي حققه العام الماضي (15 فوزاً)، ومتفوقاً على الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر من حيث نسبة الانتصارات في موسم واحد (86.36 بالمئة للهولندي مقابل 72.22 بالمئة للألماني عام 2004).

وأن تحقق عشرة انتصارات متتالية خلال الموسم في انجاز قياسي آخر، فهذا كافٍ بطبيعة الحال كي تسحق المنافسة وتجعل الآخرين يتقاتلون من أجل الوصافة.

وبإنهائه الموسم بـ575 نقطة، بات فيرستابن أيضاً أول سائق يصل الى الـ500 نقطة أو أكثر، متفوقاً على وصيفه زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، الفائز بسباقين في 2023، بفارق أكثر من الضعف (285 نقطة للأخير).