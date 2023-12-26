باريس : حقّقت نجمة التزلج الألبي الأميركية ميكايلا شيفرين في 11 آذار/مارس 2023 في مدينة آوره السويدية، فوزها الـ87 في كأس العالم وأطاحت أسطورة أخرى هو السويدي إنغيمار ستينمارك، فأصبحت صاحبة الرقم القياسي المطلق في عدد الانتصارات على مضمار المسابقة العالمية.

بدأ العدّ التنازلي منذ بداية موسم 2022 2023. دخلته الأميركية وفي جعبتها 74 انتصارًا في كأس العالم، وكانت على بعد ثمانية انتصارات فقط من الرقم القياسي للسيدات الذي تحمله مواطنتها ليندساي فون (82) وكان يتعين عليها بعد ذلك تحقيق 12 فوزا آخر لمعادلة 86 انتصارًا تاريخيا لستينمارك.

عادلت شيفرين رقم مواطنتها في الثامن من كانون الثاني/يناير ثم حطمته بعد 16 يومًا. بالنسبة للرقم القياسي لستينمارك، كان يتوجب عليها الانتظار 45 يوما قبل أن تعادله في العاشر من آذار/مارس، ثم محته من السجلات في اليوم التالي بفوزها بسباق التعرج في كأس العالم في مدينة آوره السويدية.

قبل يومين من عيد ميلادها الثامن والعشرين، حطمت الأميركية، المولودة في فيل (ولاية كولورادو)، الرقم القياسي الذي يعود إلى 34 عامًا.

أشاد بها ستينمارك بنفسه في تصريح لوكالة فرانس برس بقوله "ميكايلا شيفرين مبهرة ورائعة حقًا"، متوقعاً أن تتمكن من "الفوز بـ100 سباق، وحتى أكثر".