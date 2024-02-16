ميلتون كينز (المملكة المتحدة): يرى الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم للفورمولا واحد في الأعوام الثلاثة الماضية أن منافسه الأبرز البريطاني لويس هاميلتون يستعد لخوض موسمه الاخير "المُحرج" مع فريقه الحالي مرسيدس، وذلك بعد الإعلان عن رحيله إلى فيراري عام 2025.

وفاجأ هاميلتون (39 عاماً) عالم رياضة السيارات باعلانه الشهر الماضي وقبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من حلبة الصخير في البحرين في الثاني من شهر آذار (مارس) المقبل، بقرار رحيله عن مرسيدس الذي توّج معه بستة ألقاب عالمية للسائقين من أصل سبعة، من أجل الدفاع عن ألوان العملاق الإيطالي فيراري العام المقبل.

وظهر هاميلتون صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات في الجوائز الكبرى في الفئة الاولى (103) والمتعطش للعودة إلى الانتصارات حيث لم يفز بأي سباق في العامين الأخيرين، للمرة الاولى علناً الاربعاء منذ الكشف عن خبر رحيله، وأكد أنه مصمم على اعادة مرسيدس "إلى حيث كنّا في السابق".

القول أسهل من الفعل

وخالف فيرستابن، خلال حفل كشف النقاب عن سيارة ريد بول الجديدة الخميس، تصريحات البريطاني متوقعاً أن يكون القول أسهل من الفعل بعدما بات معلوماً عند الجميع أن هاميلتون سيترك فريق "الأسهم الفضية" للانتقال إلى "الحصان الجامح".

وذهب الهولندي، الفائز بـ 19 سباقاً من أصل 22 الموسم الماضي في طريقه لاحراز لقبه الثالث توالياً، إلى أبعد من ذلك حين اقترح أن هاميلتون سيتم منعه من حضور بعض اجتماعات مرسيدس خلال الموسم الحالي لأنه سينضم إلى فريق منافس.

وقال فيرستابن البالغ 26 عاماً من مقر ريد بول في ميلتون كينز شمال غرب لندن الخميس "بالنسبة لبقية العام، أود أن أقول إن الأمر محرج بعض الشيء".

وأضاف "ليس الأمر وكأنهما أصبحا أعداء فجأة. لقد حققا معا الكثير من الأشياء العظيمة. وما زالوا يدعمونه، وبالتأكيد لديه علاقة رائعة مع الجميع، وخاصة (مدير الفريق النمسوي) توتو (وولف)".

أمر طبيعي في الفورمولا واحد

وتابع "لكنه يعلم في مرحلة ما، وسيقول له توتو بالتأكيد انظر، أعلم أننا حققنا كل هذا النجاح، لكن لا يمكنك أن تكون جزءًا من اجتماعات معينة بعد الآن".

وأردف قائلاً "هذا أمر طبيعي في الفورمولا واحد. ربما يكون غريباً بعض الشيء. لكنك محترف بما يكفي للتعامل مع ذلك. وبمجرد جلوسه في السيارة، سيدعمونه بشكل مطلق".

ورأى فيرستابن أن هاميلتون وفيراري اضطرا للإعلان عن الانتقال التاريخي في وقت أقرب مما كان مخططًا له.