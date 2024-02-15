لندن: سيحضر البريطاني كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول بطل العالم للسائقين والصانعين في الفورمولا واحد حفل إطلاق سيارة ريد بول الجديدة لعام 2024 الخميس، على الرغم من فتح تحقيق بحقه بشأن مزاعم "سلوك غير لائق".

ومن المقرر أن يتواجد هورنر في حفل كشف النقاب عن السيارة الجديدة لابطال الفئة الاولى في مقرهم في ميلتون كينز على الرغم من اتهامات وجهتها زميلة له وطافت على السطح في بداية الأسبوع الماضي.

من ناحيته، ينفي هورنر (50 عاماً) والمتأهل من نجمة البوب السابقة جيري هاليويل، بشكل قاطع الادعاء بأنه تصرف بطريقة غير لائقة ومستبدة.

وخضع هورنر للاستجواب الجمعة من قبل محامٍ لمدة ثماني ساعات كجزء من تحقيق تجريه شركة "ريد بول جي أم بي اتش" وهي الشركة الأم لفريق ريد بول رايسينغ والذي قد يستمر لعدة أسابيع.

وقال متحدث باسم الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع "بعد أن علمت ببعض الادعاءات الأخيرة، أطلقت الشركة تحقيقا مستقلاً".

وكان هورنر، الذي أنجب ابنا من هاليويل بعد زواجهما في 2015، حاضرا في تجارب ريد بول خلف أبواب موصدة على حلبة سيلفرستون الانكليزية الثلاثاء قبل انطلاق الموسم الجديد من البحرين في الثاني من مارس (آذار) المقبل.

وسيكشف ريد بول النقاب عن سيارته الجديدة الخميس ومن المتوقع أن يتوجه هورنر إلى وسائل الإعلام، علماً أنه من المرجح أن يتم حظر الأسئلة المتعلقة بالتحقيق الداخلي.

وشغل هورنر منصب مدير ريد بول منذ انضمامه إلى الفورمولا واحد قبل 19 عاماً، ويعتبر البريطاني المدير الأطول خدمة في الفئة الأولى. خلال تلك الفترة، ساهم في الفوز بسبع بطولات عالمية للسائقين وستة ألقاب للصانعين.