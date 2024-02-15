لندن: دخل مدرب كريستال بالاس ومنتخب انكلترا لكرة القدم سابقاً روي هودجسون إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية خلال حصة تدريبية الخميس، حسبما اكدّ النادي في بيان.

وألغى بالاس المؤتمر الصحافي المخصص لمباراته أمام إيفرتون في الدوري الانكليزي لكرة القدم والمقررة مساء الإثنين ضمن المرحلة الخامسة والعشرين.

وقال بالاس في بيانه "مع الأسف، المؤتمر الصحافي اليوم لن يتم عقده حسب ما هو مقرر بسبب وعكة صحية ألمت بروي هودجسون خلال الحصة التدريبية الصباحية".

وأصدر بالاس بيانا آخر حول حالة هودجسون جاء فيه "إثر الاخبار عن نقل روي هودجسون إلى المستشفى بسبب مرضه خلال الحصة التدريبية اليوم، يمكننا أن نؤكد أنّ حالته مستقرة الآن ويخضع حالياً للفحوصات في المستشفى".

وتابع "الجميع في النادي يرسل أطيب تمنياته لروي كي يتعافى سريعاً".