باريس: أبلغ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي إدارة النادي الباريسي رسمياً بقرار الرحيل نهاية الموسم الحالي، ولكنه لم يحدد وجهته المقبلة، وإن ظل ريال مدريد هو الأقرب للحصول على توقيعه.

وقالت"ليكيب" الفرنسية :"أخيراً وبعد أشهر طويلة من عدم اليقين، أعلن كيليان مبابي لقادة باريس سان جيرمان أنه قرر مغادرة النادي هذا الصيف".

يذكر أن مبابي البالغ 25 عاماً، والذي يراه خبراء الكرة العالمية اللاعب الأفضل في العالم في الوقت الراهن، مطلوب في أكبر أندية العالم، وفي مقدمتها ريال مدريد، وكذلك ليفربول، ومؤخراً دخل آرسنال على خط الاهتمام به.

وكانت تقارير اسبانية قد أكدت أنه سوف ينتقل للريال مقابل 50 مليون يورو كراتب سنوي، و 120 مليون يورو مكافأة توقيع، وكذلك سوف يتفاوض على حقوق الصورة والعوائد الإعلانية.