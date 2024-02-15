الرياض: تعود الخميس منافسات الدوري السعودي للمحترفين "روشن السعودي"، من خلال الجولة الـ20، بعد فترة توقف لمشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس آسيا 2023 بدولة قطر.

وستبدأ أولى مباريات الجولة بلقاء يجمع أبها بنظيره التعاون، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، وسيشهد ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مواجهة الخليج والاتفاق.

وتتواصل منافسات الدوري بعد غدٍ، إذ يستضيف فريق ضمك ضيفه الشباب على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، والوحدة يقابل الطائي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، والأهلي في مواجهة الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.

ويحمل السبت المقبل مواجهتين، الأولى تشهد استضافة الحزم للفيحاء على ملعب نادي الحزم بالرس، واللقاء الثاني النصر يستضيف الفتح على ملعب الأول بارك بالرياض.

ويستقبل فريق الهلال الأحد المقبل ضيفه الرائد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، يواجه الاتحاد نظيره الرياض.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب بـ 53 نقطة، والنصر وصيفاً بـ 46 نقطة، والأهلي ثالثاً بـ 40 نقطة، يليه التعاون بـ 34 نقطة، والمركز الخامس الاتحاد بـ 31 نقطة.

وضمك سادساً بـ 30 نقطة، وسابعاً الفتح بـ 29 نقطة، والاتفاق ثامناً بـ 25 نقطة، والوحدة تاسعاً بـ 25 نقطة، وبالمركز العاشر الخليج بـ 22 نقطة، والحادي عشر الشباب بـ 21 نقطة، والثاني عشر الأخدود بـ 20 نقطة، والثالث عشر الرائد بـ 19 نقطة.

والفيحاء الرابع عشر بـ 19 نقطة، والرياض في المركز الخامس عشر بـ 19 نقطة، والطائي السادس عشر بـ 17 نقطة، يليه أبها بـ 14 نقطة، والثامن عشر والأخير الحزم بـ 13 نقطة.