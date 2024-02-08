حائل: تعود المتسابقة السعودية إسراء الدخيل لسباقات السيارات الصحراوية بعد انقطاع دام عامين من خلال فئة المركبات SSV برالي حائل تويوتا الدولي 2024 الذي يمثل الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات 2024 الباها وبطولة الشرق الأوسط.



إسراء الدخيل هي بطلة أول نسخة لبطولة السعودية تويوتا أوتوكروس 2019 وشاركت في عدد من السباقات الدولية منذ 2017 إسراء الدخيل هي بطلة أول نسخة لبطولة السعودية تويوتا أوتوكروس 2019 وشاركت في عدد من السباقات الدولية منذ 2017

وعن عودتها قالت الدخيل: ابتعادي كان جزئيًا فقد كنت حاضرة متفرجة ومتابعة لكل السباقات الصحراوية خلال الفترة الماضية دون المشاركة فيها، واكتفيت بالمشاركة في سباقات الكارتنج وحققت بطولة رياضة الكارتنج لعام 2023. وأضافت: اخترت أن تكون عودتي من خلال رالي حائل لعدة أسباب أولها انطلاقتي كانت من خلاله وتحديداً في رالي حائل 2021، كما أن رالي حائل يحمل أهمية كبيرة لي ولجميع عشاق الراليات في المملكة لأن منطقة حائل تتنوع تضاريسها الجذّابة والمسارات المليئة بالتحديات.

وعن توقعاتها للنتيجة تقول إسراء: "سأكتسب تجربة مميزة مخلوطة بدروس ستحضّرني بشكل مثالي للراليات القادمة وخاصة Dakar القادم، وأعلم أن المنافسة ستكون شرسة على أرض حائل لكن هذا جزء من متعة السباق.