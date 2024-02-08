حائل: أطلق أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 الخميس شارة بدء انطلاق سباق الرالي في عامه الـ 19، الذي يُمثّل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات "باها"، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط "باخا"، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

جاء ذلك خلال رعايته للحفل الذي أقيم اليوم بهذه المناسبة بمركز المغواة الوطني بحائل، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، والأمير بدر بن فهد بن فيصل بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي.

وألقى الأمير خالد بن سلطان الفيصل كلمة رحب خلالها بالسائقين الدوليين والمحليين والفرق المشاركة في هذا الرالي بمختلف فئاتها بـ"مهد الراليات" بالمملكة حائل لمتابعة رالي حائل تويوتا الدولي 2024 أولى جولات بطولتي العالم والشرق الأوسط للراليات الصحراوية باها وإحدى محطات بطولة السعودية تويوتا 2024، منوهاً أن رياضة المحركات في المملكة حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الدعم الكبير والمتواصل من القيادة السعودية والمتابعة الدائمة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مؤكداً أن المملكة أصبحت الموطن الجديد للأحداث الرياضية في العالم. وأشار إلى أن رياضة المحركات حظيت خلال فترة قصيرة بشعبية كبيرة في أوساط الشباب في المملكة حتى أصبحت واحدة من من أهم الرياضات ومن أكثرها متابعة، مقدماً شكره لأمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة حائل ورئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي على رعايته الدائم لحفل انطلاقات الرالي، وللشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار.

إثر ذلك كرّم أمير منطقة حائل شركاء النجاح من الجهات الحكومية المشاركة بالرالي ووكالة الأنباء السعودية "واس"، فيما أعلن الأمير عبد العزيز بن سعد انطلاقة رالي حائل تويوتا الدولي 2024 في نسخته الـ 19، واستعرضت أمام سيارات السباق المشاركة على ساحة المغواة.

ونوه أمير حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - لرياضة المحركات في المملكة التي قفزت من خلالها لمراحل متقدمة إقليمياً ودولياً، بمتابعة وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مؤكداً أن محطة حائل في بطولتي كأس العالم للراليات والشرق الأوسط من أثرى المحطات تنظيماً وتفاعلاً جماهيرياً وتقديماً للخدمات اللوجستية والفعاليات المصاحبة للرالي، متطلعاً لوصول السائقين بالسلامة لخط النهاية وتحقيق التميز الكبير فنياً.

واشار الأمير عبد العزيز بن سعد إلى أن رالي حائل بوجوده على خارطة البطولات العالمية، يضاعف من أهميته للوطن وانعكاساته الاقتصادية والرياضية والثقافية مما يجعل حائل سياحياً تستقبل ضيوفها وأبطال الراليات من مختلف دول العالم حيث تجاوزت عدد الجنسيات للمشاركين 24 جنسية والتي تعد أرقام متميزة.

بعد ذلك، انطلقت المرحلة الاستعراضية الخاصة من منطقة "قرين عنز" البالغ مسافتها 3 كيلومترات.‏ حضر الحفل عدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي.