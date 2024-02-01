إيلاف من بيروت: انتظر الجماهير في السعودية رؤية النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يتبارزان وجهاً لوجه، في المباراة الثانية من مباريات كأس موسم الرياض التي جمعت إنتر ميامي الأميركي والنصر السعودي، الخميس.

وفيما استبعد رونالدو من المشاركة في المباراة بسبب الإصابة، فاجأ ميسي المشجعين بالجلوس على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة.

تنافس ميسي ورونالدو منذ فترة طويلة عندما لعبا في إسبانيا – لبرشلونة وريال مدريد على الترتيب – وفازا سويا بـ13 من بين آخر 15 جائزة كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وكان المشجعون يعتبرون هذه المباراة أبرز ما في جولة إنتر ميامي التحضيرية للموسم، والتي تضمنت مباراتين في السعودية.

لكن إصابة رونالدو دفعت النصر إلى تأجيل مباراتين وديتين أخريين في الصين الشهر الجاري.

وكان ميسي قد أحرز هدفا في المباراة التي خسرها فريقه أمام الهلال 4-3 يوم الإثنين.

وتستمر جولة إنتر ميامي التحضيرية للموسم الجديد في آسيا بزيارات إلى هونغ كونغ واليابان.

وانتهت المباراة بفوز النصر على إنتر ميامي، بستة أهداف نظيفة، سجلها كل من أوتافيو وأندرسون تاليسكا (3 أهداف) وإيميريك لابورت ومحمد خليل مران.