برشلونة: عانى فريق برشلونة وجماهيره وإدارته، وكذلك جهازه الفني من بعض المخاوف قبل مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، فقد خرج جواو كانسيلو من قائمة البارسا على نحو مفاجئ، ولم يؤكد النادي معاناة اللاعب من أي إصابة من أي نوع، الأمر الذي جعل وتيرة الشكوك ترتفع بشدة، وسط مخاوف على حالة كانسيلو الصحية.

وعقب فوز برشلونة بثلاثية على الفريق المدريدي، بدأ فيرمين لوبيز مؤتمره الصحفي بالقول إنه يهدي هذا الفوز لجواو كانسيلو، الذي يمر بوقت عصيب على المستوى الشخصي، مما عمق الشكوك حول حالة كانسيلو الصحية.

اشتباه في مرض القلب

لاحقًا، تم الكشف عن أن كانسيلو لم يخرج من قائمة الفريق بسبب أي إصابة، بل بسبب وضع شخصي خطير إلى حد ما، واليوم (الأربعاء) فقط قالت التقارير أن السبب كان حالة قلبية مرضية مشتبه بها.

يعاني أحد أقارب كانسيلو (من الدرجة الأولى) من مرض في القلب، وأراد النادي استبعاد احتمال أن يكون المرض وراثيا مما قد يؤثر على مسيرته الكروية على المدى القصير والطويل.

لكن كما اتضح، فإن قلب كانسيلو بخير، وفقا لتقرير صحيفة "موندوندو ديبورتيفو" التي تصدر في مدينة برشلونة، والتي أشارت كذلك إلى أن كانسيلو حصل على الضوء الأخضر الطبي للمشاركة في المباريات، وسينضم إلى معسكر المنتخب البرتغالي خلال فترة "توقف الفيفا".