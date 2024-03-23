لوس انجليس : حقّق بوسطن سلتيكس، متصدّر ترتيب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، فوزه الثامن توالياً على حساب مضيفه ديترويت بيستونز الجريح 129 - 102 الجمعة، في مباراة شهدت تألق لاعبه جايلن براون صاحب 33 نقطة.

وملأ براون فراغ غياب زملائه جايسون تايتوم، آل هورفورد وجرو هوليداي، فسجّل 13 من 19 محاولة ميدانية.

قال براون الذي سجّل 30 نقطة أو أكثر للمرة السادسة منذ أسبوع "كل النجوم": "حاولت أن أكون شرساً. عرفت ان بعض الشبان كانوا غائبين".

أضاف انه حاول ابقاء زملائه معنيين في المواجهة، ورغم انه لم يمرّر أية كرة حاسمة، قال مدربه جو مازولا انه قام بالأمور المناسبة "يأخذ التسديدات التي يريدها، له ولرفاقه".

تابع "يلعب كرة السلة المناسبة ومن الممتع أن تشاهده".

أضاف للفائز الموزّع بايتون ريتشارد 20 نقطة وكل من لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس والموزّع ديريك وايت 19 نقطة.

عزّز الفريق الأخضر صدارته للمنطقة الشرقية والدوري مع 56 فوزاً و14 خسارة، علماً بانه اصبح أول فريق يضمن تأهله إلى الأدوار الاقصائية (بلاي أوف).

وخلد تايتوم إلى الراحة في أول مباراة من أصل ست خارج أرض سلتيكس، بسبب أوجاع في كاحله. غاب هورفورد لاصابة في اصبع قدمه وهوليداي لأخرى في ذراعه.

رغم ذلك، أظهر سلتيكس قماشته أمام ديترويت متذيل الترتيب الذي يعاني عدة إصابات، آخرها لدايلن دورين بظهره خلال فترة الاحماء.