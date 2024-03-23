موسكو: أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم إلغاء مباراة روسيا وباراغواي الودية الدولية التي كانت مقررة الاثنين المقبل في موسكو، عقب الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري في ضواحي العاصمة الروسية.

وقال الاتحاد الروسي في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، يوم السبت: "بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع في اليوم السابق في مركز كروكوس في كراسنوغورسك، قرر الاتحادان الروسي والباراغوياني إلغاء المباراة".وبحسب البيان، فإن المباراة الودية التي كانت مقررة على ملعب دينامو في موسكو، قد تقام في موعد لاحق.

الحظر على روسيا

روسيا، المحظورة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA و الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA في فبراير 2022 بعد اندلاع الأزمة مع أوكرانيا، يمكنها فقط خوض مباريات ودية، وقد هزمت صربيا 4-0 الخميس في ملعب VTB بموسكو، وكان من المقرر أن تلعب مع باراغواي في نفس المكان يوم الاثنين.

الغاء جميع الأحداث الترفيهية

وألغت وزارة الثقافة الروسية جميع الأحداث الترفيهية والجماهيرية في روسيا يوم الجمعة، وأعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم يوم السبت تأجيل جميع المباريات في مسابقاته المقررة في نهاية هذا الأسبوع.