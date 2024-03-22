موسكو: أعلنت الجهات الأمنية الروسية دوي انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي.

وأفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى بين زوار وعمال المركز التجاري. كما أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.

كذلك، وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

وأفاد مراسل "تاس" أن النيران اشتعلت في حوالى ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف. وتم إرسال أكثر من 50 فريق إسعافي إلى مكان الحادث.