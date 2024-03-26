تبليسي : بلغت جورجيا نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا هذا الصيف للمرة الاولى في تاريخها بفوزها الثلاثاء على ضيفتها اليونان بطلة 2004 بركلات الترجيح 4 - 2 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي في نهائي المسار الثالث من الملحق.

وحققت جورجيا انجازاً تاريخياً بتأهلها لأوّل بطولة كبرى منذ انحلال عقد الاتحاد السوفياتي بداية التسعينات.

ويلعب المنتخب الجورجي الذي يشرف على تدريبه المدافع الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول منذ شباط (فبراير) 2021، في نهائيات البطولة القارية ضمن المجموعة السادسة بجانب البرتغال بطلة 2016 وتركيا وتشيكيا.

وبلغت جورجيا نهائي المسار بفوزها على ضيفتها لوكسمبورغ 2 0، فيما اكتسحت اليونان ضيفتها كازاخستان 5 - 0.

واستعادت جورجيا جهود نجم نابولي الإيطالي خفيشا كفاراتسخيليا العائد من الإيقاف، لكنه اصيب في الشوط الإضافي الثاني وغادر الملعب، وشارك إلى جانب المتألق بودو زيفزيفادزه الذي سجل 4 أهداف في مباراتيه الاخيرتين بقميصي منتخب بلاده وناديه.

اليونان غياب تام منذ 2012

في المقابل، تواصل اليونان البطلة المفاجأة في البرتغال عام 2004، غيابها عن نهائيات كأس أوروبا منذ 2012 عندما بلغت ثمن النهائي وخسرت أمام ألمانيا 2 - 4.

في تبليسي وفي شوط أوّل عقيم من دون فرص تذكر من المنتخبين، كانت الفرصة الأبرز تسديدة جورجي تشاكفيتادزه صدها الحارس اليوناني أوديسيوس فلاخوديموس (45).

ولم يشذ الشوط الثاني عن سابقه، باستثناء فرصة يتيمة لليونان بعد ركلة ركنية نفذها قائدها أناستاسيوس باكاسيتاس وتابعها بانتيليس خادجدياكوس برأسية صدها الحارس جورجي مامارداشفيلي (79).

وبخلاف الوقت الأصلي، شهد الشوط الإضافي الاول اثارة كبيرة مع فرصتين خطيرتين لكلا المنتخبين، الأولى لليونان عبر باكاسيتاس أبعدها الحارس إلى ركنية (100)، نفذها مدافع ليفربول الانكليزي كونستانتينوس تسيميكاس وتبعها كونستانتينوس مافروبانوس برأسية قوية اصطدمت بالعارضة (102)، والثانية لجورجيا بعد تمريرة من البديل زوراب دافيتاشفيلي داخل المنطقة وصلت إلى جورج ميكاوتادزه الذي سددها من مسافة قريبة أبعدها الحارس اليوناني بقدمه (105+1).

ومع بداية الشوط الإضافي الثاني، تلقت جورجيا ضربة معنوية باصابة نجمها كفاراتسخيليا (109)، من دون ان تتبدل النتيجة فاحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لجورجيا.