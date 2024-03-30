باريس: استعاد ليل توازنه بعد تعادلين متتاليين وشدّد الخناق على موناكو عندما تغلب على ضيفه لنس وصيف بطل الموسم الماضي 2 1 الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين ليل بفوزه إلى مهاجمه الكوسوفي إيدون جيغروفا الذي سجل الهدفين في الدقيقتين التاسعة إثر تمريرة من الدولي الجزائري نبيل بن طالب داخل المنطقة فتلاعب بمدافعين وسددها زاحفة داخل المرمى، والـ60 مستغلا كرة مرتدة من الحارس بريس سامبا تابعها داخل المرمى الخالي.

وقلَّص نيس الفارق عبر هدّافه إيلي واهي عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الأرجنتيني فاكوندو ميدينا فتوغّل داخل المنطقة وسددها زاحفة بيسراه على يسار الحارس لوكاس شوفالييه (78).

وهو الهدف السابع لواهي في الدوري هذا الموسم.

وعاد ليل إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مع رين وبريست فحقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 46 منتزعا المركز الثالث بفارق الأهداف من موناكو الذي يحلّ ضيفاً على متز السبت.

في المقابل، مُنيَ لنس بخسارته الثانية توالياً والتاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز السادس.