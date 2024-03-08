باريس : يسعى باريس سان جرمان حامل اللقب متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم للعودة إلى سكة الانتصارات حين يستضيف رينس الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين، هادفاً إلى توسيع الفارق مع ملاحقه المباشر بريست الذي يلتقي لنس السادس السبت.

ويعود الفريق الباريسي إلى ملعبه متعطشا للفوز بعد تعادله في مباراتيه الاخيرتين امام رين 1 1 وموناكو 0 0، ومنتشيا من فوزه على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 2 1 الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وتأهله إلى ربع النهائي (فاز سان جرمان 2 0 ذهابا).

وتترقّب جماهير الكرة المستديرة الخطوة المقبلة للمدرب لويس إنريكي تجاه مهاجمه كيليان مبابي بعدما دخلت العلاقة بينهما مرحلة جليدية قد لا تستمر طويلاً.

قاد مبابي فريقه للفوز على سوسييداد بتسجيله ثلاثة أهداف من رباعيته، في حين يعمد إنريكي إلى تقطير دقائق النجم الفرنسي في الدوري اذ استبدله خلال الاستراحة في التعادل السلبي أمام موناكو، وقبلها في الدقيقة 65 أمام رين حين كان فريقه متأخرا 0 1 قبل أن يدرك بديله البرتغالي غونشالو راموش التعادل 1 1، في حين بدأ على مقاعد البدلاء في الفوز على نانت بهدفين نظيفين.

وأصرّ المهاجم البالغ 25 عاماً أن "لا مشكلة" بينه وبين مدربه قائلاً لمراسل كانال بلوس "الأمور جيدة. ليس هناك من مشكلة معه، حتى لو كان الناس يظنون أنّ هناك مشكلة. لديّ مشاكل كثيرة لكن المدرب ليس واحدًا منها".

تعامل مبابي مع هذه المسألة بهدوء، فردّ هدّاف مونديال قطر 2022 في الملعب على قرارات إنريكي، ليسجل أمام نانت من ركلة جزاء قبل ثنائيته في مرمى سوسييداد.

بدوره، قال إنريكي "ليس هناك من حاجة لإدارة مبابي. إنه يدير نفسه".

وجاءت قرارات المدرب الإسباني بعدما ابلغ مبابي مسؤولي النادي المملوك قطرياً قراره بالرحيل الصيف المقبل، بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب بارك دي برانس.

هل يكسر إنريكي الجليد؟

قال إنريكي في 26 شباط/فبراير إنه سيُشرك مبابي "عندما أريد والعكس صحيح"، ما قد يعني أن المهاجم قد لا يكون أساسياً بشكلٍ دائم في بعض المباريات، في حين شدد مدرب منتخب اسبانيا السابق "علينا أن نعتاد على اللعب من دون كيليان مبابي".

وبعد التعادل مع موناكو واستبدال مبابي، جدّد المتوّج بدوري الأبطال مرّتين مع برشلونة الإسباني فكرة عدم الاعتماد بشكل كلّي على مبابي، قائلا "هذا قرار المدرب بنسبة 100 في المئة، عاجلاً أم آجلاً يجب التعوّد على اللعب بدون كيليان، اتخذت هذا القرار لمصلحة الفريق".

ومن الواضح أن الإسباني لن يتخلى عن مهاجمه في المسابقة القارية الأم حيث يلهث خلف الكأس صاحبة الأذنين الكبيرتين للمرة الأولى في تاريخه، خصوصاً انه يبتعد بفارق 11 نقطة مع ملاحقه محلياً.

ويحتاج إنريكي إلى إبقاء مبابي جاهزاً وكسر الجليد بينهما لأنه يدرك جيداً أن هدّافه هو مفتاحه إلى تحقيق الهدف المنشود، علما أن مهاجم منتخب "الديوك" سجّل ستة أهداف في المسابقة القاريّة هذا الموسم ويتصدّر ترتيب هدافي الدوري بـ21 هدفاً في طريقه إلى التتويج بلقب الهدّاف للمرة السادسة توالياً.

ولم يخسر سان جرمان في مبارياته الـ21 الأخيرة ضمن جميع المسابقات كما في آخر 15 مباراة على أرضه، في حين خسر رينس التاسع مباراته الأخيرة أمام ليل 0 1، ليتعرض لهزيمته الثالثة في آخر خمس مباريات.

منافسة محتدمة على مقاعد الأبطال

ويحلّ بريست الوصيف (46 نقطة) ضيفاً على لنس السادس (39) السبت.

ويسعى بريست مفاجأة هذا الموسم إلى مواصلة سلسلة مبارياته من دون هزيمة في "ليغ1" التي وصلت إلى 13، علما انه فاز في الثلاث الأخيرة منها.

ويأمل الفريق أن يتأهّل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه عبر تعزيز موقعه، في حين يطمح لنس إلى التقدّم في الترتيب وتحقيق انتصاره الثاني توالياً.

ويحاول لنس أن يستفيد من عامل الأرض لأوّل مرة بعد أربع مبارياتٍ سابقة خسر في ثلاث منها وتعادل في واحدة معتمداً على فلوريان سوتوكا الذي ساهم بـ 10 أهداف لفريقه، وذلك للموسم السادس توالياً (سجل 5 أهداف ومرر 5 كرات حاسمة).

ويلعب نيس الخامس (40 نقطة) مع ضيفه مونبلييه السادس عشر في افتتاح المرحلة الجمعة.

وقال الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي مدرب نيس للاعبيه قبل المباراة المرتقبة "انتهى وقت الأعذار، هذا وقت الردّ، لتقديم رسالة قوية وجماعية"، وذلك بعد فشل فريقه في الفوز في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري، حيث خسر في ثلاث وتعادل مرتين وذلك منذ فوزه على متز 1 0 في المرحلة التاسعة عشرة.