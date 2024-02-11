لو هافر (فرنسا): تحضّر رين بأفضل طريقة ممكنة لموقعة ميلان الإيطالي في ذهاب ملحق ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وذلك بفوزه على مضيفه لوهافر 1 0 الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل بنجامان بوريجو هدف رين بتسديدة مرت بين قدمي الحارس أرثور ديسماس (60).

وتنتظر رين مواجهة من العيار الثقيل بعد أربعة أيام أمام ميلان على ملعب سان سيرو، قبل أن يستضيف مباراة الإياب في 22 شباط/فبراير الحالي.

وسمح هذا الفوز الخامس تواليا لرين بالتقدم الى المركز السابع موقتا برصيد 31 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن بريست صاحب المركز الثالث الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والذي واصل تعثره بالتعادل الثالث تواليا وكان أمام مضيفه كليرمون فيران متذيّل الترتيب 1 1.

وكان بريست البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه بيار لي ميلو (50)، وأدرك غريجون كيي التعادل لأصحاب الأرض (69).

وطرد الهولندي ماركو بيزو (بريست) والكوسوفي إلباسان راشاني (كليمون) في الدقيقة 87.

ورفع بريست الذي تعادل مع باريس سان جرمان (2 2) و(0 0) في المرحلتين الماضيتين، رصيده الى 37 نقطة وبات مهددا بالتراجع الى المركز الرابع في حال فوز موناكو (35 نقطة) على مضيفه وجاره نيس الثاني لاحقا.

وكان سان جرمان عزّز صدارته بفوزه على ضيفه ليل 3 1 السبت في غياب مهاجمه كيليان مبابي، رافعاً رصيده إلى 50 نقطة بفارق 11 نقطة عن نيس.

في المقابل، واصل لوهافر هدر النقاط للمباراة الثالثة توالياً بعد تعادله أمام موناكو 1 1 ولوريان 3 3 وذلك منذ فوزه على ليون 3 1 في المرحلة 18، فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

واستغل لوريان تعثر متز امام مضيفه مرسيليا 1 1 وانتزع منه المركز السادس عشر بفوزه على ضيفه رينس بهدفين نظيفين سجلهما العاجي محمد بامبا (70) وتيموي باكايوكو (87).

وهو الفوز الثاني تواليا للوريان والرابع هذا الموسم فرفع رصيده الى 19 نقطة بفارق نقطتين عن متز، فيما مني رينس بخسارته الثانية تواليا والتاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز التاسع.

وعاد نانت الى سكة الانتصارات وحقق فوزه الاول في مبارياته السبع الاخيرة والسادس هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه تولوز 2 1.

ومنح الدولي المصري مصطفى محمد التقدم لنانت في الدقيقة الثانية رافعا رصيده الى سبعة أهداف هذا الموسم، واضاف الزيمبابوي تينو كاديويري الثاني مطلع الشوط الثاني (51)، قبل أن يسجل الهولندي ثييس دالينغا هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وانتزع نانت المركز الثاني عشر من تولوز بعدما رفع رصيده الى 22 نقطة مقابل 20 للاخير الذي تراجع الى المركز الرابع عشر.

وقلب ليون الطاولة على مضيفه مونبلييه عندما تغلب عليه 2 1.

وبكّر مونبلييه بالتسجيل بواسطة ارنو نوردان في الدقيقة 23، وأدرك القائد المخضرم ألكسندر لاكازيت التعادل في الدقيقة 82، قبل أن يسجل ماكسانس كاكريه هدف الفوز في الدقيقة 82.