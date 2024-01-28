باريس : استعاد نيس توازنه بفوزه الصعب على ضيفه متز 1 0 السبت في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ويدين نيس بفوزه السادس تواليا على أرضه هذا الموسم الى مهاجمه إيفان غيسان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه اثر عرقلته من قبل مدافع غينيا بيساو فالي كانديه.

وعاد نيس الى سكة الانتصارات عقب خسارته امام رين 0 2 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، مقلصا الفارق الى خمس نقاط مؤقتا عن باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب الذي يستضيف بريست الثالث الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني متز بخسارته السادسة تواليا والحادية عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وواصل مرسيليا نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه موناكو المنقوص 2 2.

وبكر موناكو بالتسجيل عبر قائده الدولي وسام بن يدر في الدقيقة السابعة، لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد مدافعه التشيلي غييرمو ماريبان لعرقلته المهاجم البرازيلي لويس هنريكي لحظة انفراده بالمرمى (10).

واستغل مرسيليا النقص العددي وادرك التعادل بواسطة مهاجمه الغابوني بيار أيميريك أوباميانغ (38)، لكن فرحته لم تدم سوى 10 دقائق حيث منح الجزائري الأصل مغنيس أكليوش التقدم لفريق الامارة (45+3).

وادرك المدافع الارجنتيني ليوناردو باليردي التعادل لمرسيليا مطلع الشوط الثاني (50) دون أن تتغير النتيجة بعد ذلك.

واكمل موناكو المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه الدولي السويسري دينيس زكريا لتلقيه الانذار الثاني (87).

وهو التعادل الثالث تواليا لمرسيليا والثامن هذا الموسم، فرفع رصيده الى 29 نقطة في المركز السادس، فيما رفعه موناكو الى 34 نقطة في المركز الرابع.