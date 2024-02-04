باريس: واصل موناكو نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه لوهافر 1 1 الأحد في المرحلة العشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وكان موناكو البادئ بالتسجيل عبر قائده وسان بن يدر في الدقيقة 63 اثر تمريرة من الجزائري الاصل مغني أقليوش رافعا رصيده الى 11 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق تسعة أهداف خلف مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي المتصدر.

لكن فرحة بن يدر لم تدم سوى دقيقتين حيث أدرك الضيوف التعادل بالنيران الصديقة عندما سجل لاعب الوسط يوسف فوفانا بالخطأ في مرمى فريقه اثر ركلة حرة انبرى لها كريستوفر أوبيري.

وهو التعادل الثاني تواليا لموناكو الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة فرفع رصيده الى 35 نقطة في المركز الرابع بفارق الاهداف خلف بريست الثالث والذي يستضيف نيس الثاني لاحقا.

وبات فريق الامارة الذي فشل للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق الفوز على ارضه بعد الخسارة امام ليوم (0 1) ورينس (1 3)، مهددا بالتراجع الى المركز الخامس في حال فوز ليل على ضيفه كليرمون فيران لاحقا.

وحقق موناكو فوزا واحدا فقط في مبارياته الخمس الاخيرة وكان على حساب مضيفه تولوز 2 1، وبات يتخلف بفارق 12 نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب.

في المقابل، رفع لوهافر رصيده الى 24 نقطة في المركز الحادي عشر، وفشل في استغلال خسارة ستراسبورغ امام باريس سان جرمان 1 2 الجمعة في افتتاح المرحلة، لانتزاع المركز العاشر منه.