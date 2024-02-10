مرسيليا: واصل مرسيليا المنقوص مسلسل هدر النقاط بتعادله مع ضيفه متز 1 1 الجمعة في افتتاح المرحلة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجّل الكاميروني فارس مومبانيا (56) لمرسيليا وماتيو أودول لمتز (61).

ولعب مرسليا منقوصاً منذ الدقيقة 31 بعد طرد المدافع صامويل جيغو ببطاقة حمراء مباشرة، عقب عودة الحكم الرئيسي إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وهي المباراة الخامسة توالياً في الدوري التي يفشل فيها مرسيليا في تحقيق الفوز (4 تعادلات مقابل هزيمة)، إذ يعود انتصاره الأخير على كليرمون فيران متذيّل الترتيب (2 1) إلى 17 كانون الأوّل (ديسمبر) الماضي في المرحلة السادسة عشرة.

كما خرج مرسيليا باكراً من الكأس على يد رين 8 9 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1 1) في دور الـ32.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع بفارق ست نقاط عن بريست الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، في حين حصد متز المهدد بالهبوط نقطته الـ17 في المركز السادس عشر.

وبعد حالة الطرد، اضطر الإيطالي جينارو غاتوسو مدرب النادي الجنوبي إلى إخراج لاعب الوسط المغربي أمين حارث وأدخال المدافع العاجي عبدول بامو ميتي (33).

وافتتح مومبانيا التسجيل في باكورة أهدافه في ثاني مبارياته في الدوري هذا الموسم بقميص مرسيليا (56).

ولم تستمر فرحة أصحاب الأرض طويلاً، إذ أدرك أودول التعادل سريعاً (61).

وأجرى غاتوسو تبديلات عدّة بهدف تنشيط فريقه المتأثر بالنقص العددي، إلا انه فشل في الخروج فائزا ليكتفي بالتعادل.

وتُستكمل المباريات السبت بمواجهة لنس وضيفه ستراسبورغ، قبل لقاء المتصدّر باريس سان جرمان مع ليل الرابع.