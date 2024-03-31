إيلاف من القاهرة: نجح النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في قيادة فريقه لعبور فخ برايتون في الجولة الـ29 للبريميرليج، ليحافظ "الريدز" على فرص وآمال الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في موسم يورغن كلوب الأخير مع الفريق، في ظل منافسة مثيرة وقوية مع آرسنال ومان سيتي، وهو أحد أكثر مواسم البريميرليج قوة وإثارة.

لاعب الموسم وكل موسم

صلاح نجح في تسجيل الهدف الثاني لليفربول ليقوده للفوز 2-1 في مباراة صعبة، وحقق صلاح رقماً جديداً، وهو الوصول إلى 25 مساهمة تهديفية، ما بين تسجيل وصناعة أهداف للموسم السابع على التوالي في البريميرليج، ليعادل رقم النجم الإنكليزي المعتزل آلان شيرر، وكذلك يعادل نفس الرقم الذي حققه الأسطورة الفرنسي تيري هنري نجم آرسنال السابق، وبالنظر إلى رصيد صلاح التهديفي وتألقه الدائم منذ التحاقه بصفوف ليفربول، فقد كان البعض يطلقون عليه "لاعب الموسم الواحد" ONE SEASON WONDER ، إلا أنه يواصل التوهج وتحقيق الأرقام التهديفية المبهرة للموسم السابع توالياً.

16 هدفاً و 9 أسست

النجم المصري الذي يواصل رحلة تحقيق وتحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول وفي البريميرليغ، سجل في بطولة الدوري الإنكليزي الموسم الحالي 16 هدفاً، وصنع 9 أهداف حتى الآن، وهو في منافسة قوية على لقب الهداف مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي يتصدر القائمة وفي رصيده 18 هدفاً، حتى ما قبل مواجهة فريقه مع آرسنال.

يقترب من ديفو وفاولر

كما رفع صلاح رصيده من الأهداف مع فريق ليفربول في جميع البطولات إلى الهدف 208 في 338 مباراة، منها 153 هدفاً في بطولة الدوري الإنكليزي، ويملك صلاح 155 هدفاً في البريميرليغ بصفة عامة تجعله في المركز العاشر على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الأقوي عالمياً، ويمكنه في غضون فترات قريبة ضرب رقم جيرمين ديفو (التاسع بـ162 هدفاً، و كذلك روبي فاولر (الثامن بـ 163 هدفاً).



