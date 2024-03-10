ليفربول: كشف النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول سر تألقه الدائم أمام مانشستر سيتي سواء في البريميرليغ أو غيره من البطولات، فقد سجل في مرمى فريق "بيب غوارديولا" 11 هدفاً في 19 مباراة، ليصبح بمثابة الكابوس لمان سيتي وجماهيره، وكشف صلاح عن أنه يصبح في أعلى درجات التركيز حينما يتعلق الأمر بالمباريات والتحديات الكبيرة، ولكنه في نفس الوقت يتحرر من الضغوط برغبته في الاستمتاع.

هذا سر أهدافي في السيتي

وعن سر التألق الدائم في مواجهات ليفربول مع مان سيتي، وقبل المواجهة الواعدة بالإثارة بين الفريقين اليوم في "كلاسيكو البريميرليغ" الجديد، قال صلاح لشبكة سكاي سبورتس البريطانية :"أعشق المباريات الكبيرة، ودائماً تكون لدي الرغبة في تقديم أفضل ما لدي، وفي نفس الوقت الاستمتاع بالمباراة".

وتابع صلاح :"مباراتنا أمام مان سيتي غالباً تكون مفتوحة دون تكتلات دفاعية، ويتم تخصيص مدافع واحد لمراقبتي، وليس 3 كما يحدث أمام الأندية الأخرى، وبالتالي أشعر بالتحرر في مبارياتنا أمام السيتي، كما أن اللاعب الجيد يجب عليه أن يظهر بصورة جيدة في المباريات الكبيرة، ويبرهن على الجودة التي يمتلكها".

صلاح يتغزل في غوارديولا

ولم يتردد صلاح في مدح مان سيتي، واعترف بأنه فريق لا يقارن، مضيفاً:" مانشستر سيتي فريق لا يصدق، ولديهم مدرب لا يصدق، ولهذا سيطروا على الدوري الإنكليزي لبضع سنوات، وكنا نقاتل دائماً للوقوف في وجههم، نشعر أن المباراة أمامهم من 6 نقاط، وليست مجرد 3 نقاط".

قادرون على الفوز

واختتم حديثه عن موقعة اليوم، قائلاً :"لدينا فرصة جيدة، سنلعب على أرضنا وبين جماهيرينا في الأنفيلد، وسيكون الجميع في قمة الحماس، وستكون الأجواء لا تصدق كالمعتاد، علينا فقط التركيز على طريقة الأداء المعتادة لنا، ومحاولة الفوز بالمباراة".

