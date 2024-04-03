لندن : لم يستبعد الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم السابق للفورمولا واحد أربع مرات امكانية عودته إلى الفئة الأولى، في حين ما زال على تواصل مستمر مع مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف.

وتبحث حظيرة "الأسهم الفضية" عن سائق جديد للموسم المقبل منذ أن أعلن البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في شباط (فبراير) رحيله إلى فيراري بعد 11 عاماً قضاها مع مرسيدس واحرز خلالها اللقب العالمي للسائقين 6 مرات.

وفاز فيتل (36 عاماً) باللقب 4 أعوام توالياً بين 2010 و2013 عندما كان يدافع عن ألوان فريق ريد بول، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2022 بعدما أمضى 6 أعوام مع فيراري واثنين مع أستون مارتن.

أشار السائق الألماني إلى أنه لا يستبعد العودة إلى حلبات الفورمولا واحد بعد مناقشات مع وولف والعديد من مديري الفرق، وقال لشبكة "سكاي سبورتس نيوز": "أنا أتحدّث إلى توتو. لا أعلم إذا كان بإمكانكم القول إن الأمر يتعلّق بمرسيدس، لكنه يتعلق بأشياء أخرى".

وتابع "أتحدث مع الكثير من الأشخاص لأنني أعرفهم، ولكن ليس بأمور محددة. أعني أنها تخطر ببالي (فكرة العودة)، أفكر فيها، لكنها ليست الفكرة الرئيسة".

وأضاف "لديّ ثلاثة أطفال، وأنا منشغل للغاية كل يوم، لذلك لديّ الكثير من الأفكار الأخرى في ذهني" و"لقد تحدثت مع الكثير من مديري الفرق، وليس فقط حول السباقات...".

وأكد فيتل انه فوجئ بقرار هاميلتون بمغادرة مرسيدس والانتقال إلى فيراري بعد فوزه بستة ألقاب عالمية مع الفريق الألماني، بالإضافة إلى لقبه الأول مع ماكلارين.