سيدني : يعود الأسترالي المشاغب نيك كيريوس إلى ملاعب كرة المضرب الأسبوع المقبل، بعد غيابه تقريباً عن كامل موسم 2023 بسبب الإصابة.

خاض وصيف بطولة ويمبلدون سابقاً دورة واحدة للمحترفين منذ أواخر 2022، عندما تعرّض لإصابات في الرسغ والركبة.

لكن اللاعب البالغ 28 عاماً قال للمدوّنة الصوتية "أوستراليان أوبن شو" إنه سيعاود التمارين مجدّداً، رغم تلميحه سابقاً بإمكانية اعتزال اللعبة.

قال كيريوس "سأضرب الكرة للمرة الأولى الأسبوع المقبل، ستكون بداية الحمل على رسغي وجسدي".

ولم يكشف كيريوس الذي خسر نهائي ويمبلدون 2022 أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن أي موعد حول تاريخ عودته إلى دورات المحترفين (ايه تي بي).

أضاف "سآخذ وقتي، أعود واستمتع بالتواجد هناك".

واعتبر اللاعب الذي بلغ المركز 13 عالمياً سابقاً أنها "واحدة من أصعب السنوات في حياتي. كل الأمور الأخرى كانت رائعة. لن أشكو من أي شيء".