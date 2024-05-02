برلين: قرّر المدرّب الألماني للمنتخب النمسوي لكرة القدم رالف رانغنيك الخميس الاستمرار في منصبه وعدم تولّي مهمة تدريب فريق بايرن ميونيخ خلفاً لتوماس توخل الذي سيرحل في نهاية الموسم، ما يعني أن على النادي البافاري مواصلة البحث عن مدربٍ بديل.

وبدا أن رانغنيك (65 عاماً) مدرب لايبزيغ ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق في طريقه إلى تولّي المهمّة بعد محادثاتٍ أجراها لتولّي منصب المدير الفني لعملاق بافاريا في الصيف المقبل، لكنّه فضّل البقاء في منصبه مدرباً للمنتخب النمسوي.

وبات رانغنيك آخر المدربين الممتنعين عن تدريب بايرن، بعد الإسباني شابي ألونسو الذي مدّد عقده مع باير ليفركوزن حيث قاده إلى لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، كما يوليان ناغلسمان مدربه السابق والحالي للمنتخب الألماني الذي تردّد أنه غير مهتم بالمنصب.

وقال رانغنيك في بيانٍ نقله الاتحاد النمسوي للعبة "أنا مدرب المنتخب النمسوي من كل قلبي. هذه المهمة تمنحني سعادةً رائعة وأنا مصمّم على المواصلة بنجاح في الطريق الذي اخترناه".

وأضاف "أريد أن أؤكّد أن هذا ليس رفضاً لبايرن ميونيخ، بل قراراً لفريقي وأهدافنا المشتركة. تركيزنا الكامل حالياً هو على كأس أوروبا".

وتابع "سنفعل كل ما بوسعنا للوصول إلى أبعد مرحلةٍ ممكنة".

وتولّى رانغنيك تدريب النمسا في 2022 ويمتلك منتخباً متوهّجاً، إذ لم يخسر سوى مرة في آخر 14 مباراة بينها 11 انتصاراً، لكن مشواره في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا لن يكون سهلاً في مجموعةٍ تضم فرنسا، بولندا وهولندا.

بدوره، قال "السعيد للغاية" بيتر شختوتل المدير الرياضي للاتحاد النمسوي في بيان "نتفهم أن لديه خيارين جذّابين وأعطيناه الوقت للتفكير بكل شيء".

وأضاف "نحن فخورون للغاية باختياره النمسا".

وخسر بايرن لقب الدوري الذي هيمن عليه لـ11 موسماً متتاليا لصالح ليفركوزن في نيسان (أبريل).