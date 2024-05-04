برلين : أشعل شتوتغارت فتيل الصراع على الوصافة مع ضيفه بايرن ميونيخ عندما تغلب عليه 3 -1 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة ألمانيا لكرة القدم، ليعمق الشكوك حول العملاق البارفاري قبل موقعة دوري الأبطال أمام ريال مدريد، والتي تقام في مدريد 8 آيار (مايو) المقبل.

وكان شتوتغارت البادئ بالتسجيل عبر مدافعه السويسري ليونيداس ستيرجيو (29)، لكن بايرن ميونيخ ردّ بعد ثماني دقائق بواسطة هدافه الدولي الإنكليزي هاري كاين (37 من ركلة جزاء).

وهو الهدف الـ36 لكاين هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة الهدافين بفارق 10 أهداف أمام أقرب مطارديه مهاجم شتوتغارت الدولي الغيني سيرهو غيراسي.

وبات كاين على بعد خمسة أهداف من الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد (41) للنجم السابق لبايرن ميونيخ والحالي لبرشلونة الإسباني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي موسم 2020 2021.

وانتظر شتوتغارت الدقيقة 83 للتقدم مجدداً عبر لاعب الوسط الكوري الجنوبي وو ييونغ جيونغ، قبل أن يوجّه المهاجم الكونغولي الديموقراطي سيلاس الضربة القاضية للفريق البافاري بتسجيله الهدف الثالث (90+3).

واستعاد شتوتغارت نغمة الانتصارات بعد تعادلٍ وخسارة وردّ الدين لمنافسه بعد خسارته أمامه بثلاثية نظيفة ذهاباً، معززا حظوظه في إنهاء الموسم في الوصافة للمرة الأولى منذ 2003 والخامسة في تاريخه بعد 1935 و1953 و1979.

وعزّز شتوتغارت موقعه في المركز الثالث برصيد 67 نقطة وبات على بعد أربع نقاط من تخطّي عدد النقاط القياسي الذي حققه في دوري النخبة (70) حين توّج بطلاً في موسم 2006 2007.

وقلَّص شتوتغارت الفارق إلى نقطتين عن بايرن الذي تلقى ضربة موجعة قبل رحلته إلى العاصمة الإسبانية الأربعاء المقبل لمواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا (تعادلا 2 2 ذهاباً الثلاثاء في ميونيخ).

وتعرّض بايرن لضربة موجعة بإصابة مدافعه الدولي البرتغالي رافايل غيريرو في الدقيقة 17 واضطر مدربه توماس توخل إلى الدفع بليون غوريتسكا مكانه بعدما أراحه في بداية المباراة على غرار الجناح لوروا سانيه والمدافع الدولي المغربي نصير مزراوي قبل أن يدفع بهما في الشوط الثاني.

دورتموند يُكرّم وفادة أوغسبورغ

واستغل بوروسيا دورتموند تعثّر لايبزيغ أمام مضيفه هوفنهايم 1 - 1 الجمعة في افتتاح المرحلة وشدّد الخناق عليه بإكرامه وفادة ضيفه أوغسبورغ 5- 1.

وحسم دورتموند نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية تناوب عليها يوسوفا موكوكو (4 و29) والهولندي دونيال مالين (20) وماركو رويس (34)، قبل أن يضيف فيليكس نميتشال الهدف الخامس في الدقيقة 64.

وسجل السويسري روبن فارغاس الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 32.

ووجّه بوروسيا دورتموند إنذاراً شديد اللهجة الى مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي قبل مواجهتهما الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا علما أنه فاز 1 0 ذهابا الأربعاء الماضي.

وخاض دورتموند المباراة في غياب سبعة أساسيين أراحهم المدرب إيدين تيرزيتش في أفق رحلته إلى باريس، بينهم الإنكليزي جايدون سانشو وكريم أدييمي ويوليان براندت ونيكلاس فولكروغ.

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس مقابل 63 للايبزيغ.

وضمن فولفسبورغ بقاءه بفوزه المستحق على ضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير وأول الهابطين بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها النمسوي باتريك فيمر (8) والدنماركي يوناش فيند (11) والتشيكي فاتشلاف تشيرني (90+3).

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد دارمشتات عند 17 نقطة.

وتعادل فيردر بريمن مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين لنيك فولتمادي (45 و64) مقابل هدفين لروبين هاك (8) وفلوريان نيوهاوس (90+1).

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر مقابل 33 نقطة لمونشنغلادباخ الثالث عشر والمهدد بالتراجع في حال فوز أونيون برلين على بوخوم الأحد.