برلين: تتجه الانظار الى قمة معركة الوصافة بين شتوتغارت الثالث وبايرن ميونيخ الثاني السبت في المرحلة الثانية والثلاثين، بعدما ضمنت الفرق الخمسة الاولى في الدوري الألماني مشاركتها في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الموسم المقبل عقب فوز بوروسيا دورتموند على باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية الأعرق في الموسم المقبل.

ضمنت فرق باير ليفركوزن، المتوج باللقب للمرة الاولى في تاريخه، بايرن ميونيخ، شتوتغارت، لايبزيغ الرابع ودورتموند الخامس تواجدها في دوري الابطال الموسم المقبل.

وتبقى الوصافة هدفا لبايرن وشتوتغارت ولايبزيغ الذي يتخلف بفارق سبع نقاط عن البافاري الذي يركّز على مواجهته المصيرية مع مضيفه ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري الابطال، لكنه يحتاج إلى جرعةٍ معنويةٍ أمام الفريق الذي ينافسه على الوصافة ويتأخّر عنه بخمس نقاط (69 64).

ويعلم المدرب توماس توخل الذي سيرحل في نهاية الموسم أن أيامه في ميونيخ باتت معدودة، لكنه يريد أن يخرج بأفضل طريقةٍ محققاً اللقب القاري ووصافة الدوري الذي خسر لقبه بعد 11 عاماً من هيمنة النادي عينه.

قال توخل عن المباراة المرتقبة مع ريال "سنكون جاهزين ونقبل المعركة. سنذهب إلى مدريد بثقة. يجب أن نتحلّى بالشجاعة".

وأضاف "الوضع واضح جداً. نفوز في مدريد، ومنه إلى (ملعب) ويمبلي. الفائز يأخذ كل شيء".

بدوره، يسعى شتوتغارت الى العودة إلى نغمة الانتصارات بعد تعادلٍ وخسارة وردّ الدين لمنافسه بعد خسارته أمامه بثلاثية نظيفة ذهاباً.

ويأمل الفريق في تحقيق الوصافة للمرة الاولى منذ 2003 والخامسة في تاريخه بعد 1935 و1953 و1979، وربما تخطّي عدد النقاط القياسي الذي حققه في دوري النخبة (70) حين توّج بطلاً في موسم 2006 2007.

نزالٌ أوروبي

بعد فوز دورتموند القاريّ الأخير، ضَمِن الدوري الألماني المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" وتذكرةً خامسةً للموسم المقبل في دوري الأبطال، وذلك وفقاً للصيغة الجديدة للبطولة الأوروبية الأعرق.

هكذا، بقيَ الصراع قائماً على مسابقتين، الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكونفرنس ليغ.

قبل ثلاث مراحل على ختام البوندسليغا، يسعى أينتراخت فرانكفورت إلى تعزيز موقعه في المركز السادس والتأهّل إلى "يوروبا ليغ" حين يواجه ضيفه باير ليفركوزن البطل الأحد، علماً أنه قد يحصل على هديةٍ من دورتموند ويرافقه إلى دوري الأبطال كفريقٍ سادس، في حال تتويج فريق المدرب إدين ترزيتش بالكأس ذات الأذنين الكبيرتين.

لكن فرانكفورت الذي يعيش تخبطّاً في النتائج يحتاج أولاً الى أن يحافظ على مركزه، ومباراته المقبلة ستكون من بين الأصعب أمام البطل الذي لم يخسر في أي مباراةٍ هذا الموسم.

ويواجه فرانكفورت (45 نقطة) الذي يقوده دينو توبملور منافسةً من أكثر من فريق، أبرزها فرايبورغ (40) وأوغسبورغ وهوفنهايم (39).

وقال توبملور قبل مباراته التي خسرها أمام بايرن ميونيخ 1 2 في المرحلة الماضية "من الرائع رؤية اللاعبين يبذلون جهداً في التمارين، الطريقة التي يقاتلون بها وكيف يدفعون بأنفسهم نحو تقديم أعلى مستوى. هذا سيساعدنا في المباريات المقبلة".

لم يفز الفريق سوى مرةً واحدةً في آخر ست مباريات ذاق طعم الخسارة في ثلاثٍ منها، وقد خسر أمام ليفركوزن تحديداً بثلاثيةٍ نظيفة في الذهاب.

في المقابل، يبدو أن الحظ يقف إلى جانب ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني شابي ألونسو، إذ تعادل في المباريات الثلاث الأخيرة ضمن جميع المسابقات بأهدافٍ في الدقائق الأخيرة.

في الوقت الذي يسعى فيه إلى إنهاء الدوري من دون خسارة كأوّل فريقٍ يفعلها، يريد أن يُبقي لاعبيه على أعلى جهوزية قبل مواجهة مضيفه روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

قال ألونسو "هذا اللقب +لايتركوزن+ (في إشارةٍ إلى قدرة باير على تفادي الخسارة بأهدافٍ متأخرة) بات يحظى بشعبية كبيرة في الفترة الأخيرة. لكن حتى نصل إلى هناك، نقوم بالكثير من الأشياء وعليك أن تحافظ على نسقٍ معيّن في الأداء".

وأضاف "عليك أن تطوّر فكرة عن كيف تلعب، عقلية الفوز وروح فريق رائعة، لأن اللاعبين الأساسيين وكذلك البدلاء لهم تأثير كبير".

على المقلب الآخر، يتربّص فرايبورغ بمنافسه وقد يُقلّص الفارق معه إلى نقطتين مؤقتاً في حال فوزه على مضيفه كولن السبت.

وسيلعب الفريق الضيف الذي خسر مباراته الأخيرة أمام 1 2 فولفسبورغ، بغياب المدافع الفرنسي كيليان سيلديليا الذي طُرد في المباراة الماضية.

صراع البقاء

يتشبّت كولن (23 نقطة) قبل الأخير في أمل البقاء الضئيل في المنافسة مع مايتنس (28) وبوخوم وأونيون برلين (30).

ويعلم كولن الذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات أن تكبّده خسارةً جديدة وتحقيق منافسيه نتيجة إيجابية يعني اللحاق بدارمشتات إلى المستوى الثاني.

أما ماينتس الذي يلعب مع هايدنهايم الأحد فيسعى بدوره إلى القفز فوق منافسيه في ظل سلسلةٍ من ست مبارياتٍ متتالية من دون خسارة، بينها ثلاثة انتصارات.

وستكون المواجهة قويةً بين بوخوم وأونيون برلين الأحد أيضاً بهدف فكّ الشراكة بينهما.