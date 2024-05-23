ميلانو : سيترك تياغو موتا منصبه مدربا لبولونيا الإيطالي في نهاية الموسم الحالي تمهيداً لانتقاله على الأرجح إلى يوفنتوس "فريق السيدة العجوز"، كما أعلن النادي اللومباردي الخميس.

وقال بولونيا في بيان: "صباح الخميس، أبلغ تياغو موتا النادي أنه لن يجدد عقده، النادي يشكر المدرب على عمله الاستثنائي ويتمنى له الأفضل في مستقبله المهني".

ونقل البيان عن رئيس النادي جوي سابوتو قوله: "كنت أود ان يبقى في بولونيا، لكن لا استطيع شكره كفاية هو وفريقه لهذه المواسم الرائعة التي قضيناها معا".

وينتهي عقد موتا في 30 حزيران (يونيو) بعد عامين قضاهما في منصبه.

نجح موتا في قيادة بولونيا الى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ عام 1964، عندما فاز بآخر القابه في الدوري الإيطالي.

وذكرت تقارير عدة في الصحف الإيطالية بأن موتا سينتقل للإشراف على يوفنتوس خلفا لماسيميليانو أليغري الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي بعد يومين من تتويجه بطلأ لكأس إيطاليا بعد تهجمه على حكم المباراة وأحد المسؤولين في يوفنتوس ومدير صحيفة "توتو سبورت" المحلية.