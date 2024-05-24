أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن إقالة مدربه الإسباني تشافي هرنانديز، بعدما فشل في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفياً بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل، وفقاً لما أعلن الجمعة النادي الكاتالوني.

وستكون مواجهة برشلونة مع إشبيلية في الجولة القادمة من الدوري الإسباني هي الأخيرة للمدرب تشافي، قبل أن يرحل.

وقال برشلونة في بيان "أبلغ رئيس برشلونة خوان لابورتا تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".

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تغير في موقف الرحيل

في يناير/كانون الثاني، قال تشافي "مايسترو" خط الوسط السابق إنه سيغادر في نهاية الموسم، ولكن بعد سلسلة من النتائج الجيدة، اتفق هو والرئيس لابورتا في أبريل/نيسان على البقاء للموسم المقبل، مع انتهاء عقده في يونيو/حزيران 2025.

وسرعان ما تغير الموقف بالنسبة لاستمرار تشافي مع برشلونة إلى الرحيل، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن لابورتا شعر بالغضب من تعليقات تشافي التي أشارت إلى أنه كان من الصعب على النادي الكاتالوني المتعثر مالياً التنافس مع غريمه اللدود ريال مدريد وغيره من الأندية الأوروبية النخبوية.

وتابع بيان برشلونة "يريد برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرته التي لا مثيل لها كلاعب وقائد الفريق الأوّل، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

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"ليس من السهل مغادرة نادي حياتك"

علق تشافي على قرار النادي بإقالته من منصبه، بنهاية الموسم الحالي عبر رسالة على حسابه الرسمي عبر إنستغرام.

وكتب تشافي: "أصدقائي الأعزاء، يوم الأحد ستنتهي مرحلتي على مقاعد بدلاء برشلونة".

وتابع: "ليس من السهل أبدا مغادرة نادي حياتك، لكنني فخور جدا بعد عامين ونصف العام على رأس غرفة الملابس، التي كانت بمثابة عائلة ثانية".

وأضاف: "أريد شكر المشجعين على دعمهم ومودتهم، حيث كانوا دائما بجانبي، ويظهرون لي نفس الحب في جميع الأوقات، كما في مرحلتي الكروية".

وأردف المدرب الإسباني: "اعتبارا من الأحد سأكون مشجعا في المدرجات، إما في الملعب الأولمبي الحالي، أو بعد أشهر قليلة في ملعب كامب نو الجديد، لأني قبل أن أصبح لاعبا أو مدربا، كنت من مشجعي برشلونة، وأريد فقط الأفضل لنادي حياتي".

واستطرد أسطورة البارسا: "لقد عملت مع مجموعة رائعة من اللاعبين، وجهاز فني ممتاز ... بفضلهم جميعا حققنا بعض الأهداف، التي بلغت ذروتها في الموسم الماضي، بالفوز بالدوري وكأس السوبر".

"لم تسر الأمور هذا الموسم كما أردنا، لكننا ساعدنا في تنمية جيل جديد من اللاعبين الشباب من لاماسيا، والذين يشعلون حماس جميع مشجعي برشلونة".

واختتم: "شكرا جزيلا للجميع ... الجماهير، اللاعبون، الجهاز الفني، موظفو النادي، الرئيس، مجلس الإدارة، المدير الرياضي، ووسائل الإعلام، وكل من شاركتهم هذه الرحلة ... أتمنى الأفضل للنادي الذي أحمله في قلبي.. يحيا برشلونة".

هيكل تدريبي جديد

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قال نادي برشلونة إنه سيكشف عن الهيكل التدريبي الجديد للجهاز الفني للفريق الأول في الأيام المقبلة.

وتشير التوقعات إلى إمكانية أن يخلف الألماني هانزي فليك مدرب "دي مانشافت" وبايرن ميونيخ السابق تشافي، وفقاً لتقارير إعلامية.

لم يدرب فليك (59 عاماً) البديل المحتمل لتشافي منذ أن أقاله منتخب ألمانيا في عام 2023 بعد سلسلة من النتائج السيئة، وسبق أن قاد بايرن للفوز بالثلاثية في عام 2020، بما في ذلك الفوز الساحق على برشلونة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

من جهتها، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الجمعة، أنه سيتم الإعلان عن تعيين هانزي فليك، مديرا فنيا جديدا لفريق برشلونة الإسباني، يوم الاثنين المقبل.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، أجرى فليك والمدير الرياضي لبرشلونة ديكو مكالمة هاتفية حاسمة الأربعاء، ومع ذلك، فإن بعض التفاصيل، مثل مدة العقد، لم يتم بلورتها بعد.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية ودولية هذا الأسبوع أن فليك برز مرة أخرى ليصبح المرشح الأوفر حظا لتدريب برشلونة.

مسيرة تشافي "المدرب" مع برشلونة

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فاز برشلونة بقيادة تشافي بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي، وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جرمان الفرنسي (خسر 4-6 بإجمالي المباراتين)، وخسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام ريال، بينما أطاح به أتلتيك بلباو من ربع نهائي كأس الملك.

عندما تراجع تشافي (44 عاماً) عن قراره بالرحيل، بدا واضحاً مصلحة الطرفين، فيما قال لابورتا في 25 أبريل/نيسان "إنها أخبار رائعة أن يبقى تشافي".

وتابع "الفريق الذي لدينا، والذي (لا يزال) يتعزز، مع لاعبين صغار في السن، يحتاج إلى هذا الاستقرار، تشافي هو مرجع للاعبين الشباب ويمكننا أن نرى ذلك، اليوم أنا سعيد بشكل خاص، وقد أيّد مجلس الإدارة هذا القرار بالإجماع".

وبعد أقل من شهر غيّر رئيس برشلونة العاصف رأيه، مقابل إصرار تشافي خلال الأسبوعين الماضيين على أنه لا يزال يتطلع إلى تدريب النادي في الموسم المقبل، وشعوره أنه يحظى بثقة لابورتا.

وكان لابورتا عيّن تشافي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ليحلّ بدلاً من الهولندي رونالد كومان، بهدف إعادة النادي إلى القمة بعد سنوات من النضال في أوروبا عقب فوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة الاخيرة عام 2015.

كلاعب، شارك تشافي في 767 مباراة مع النادي الكاتالوني، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفاز بثمانية ألقاب في الدوري وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا من بين ألقاب أخرى.

ولسنوات أصرّ تشافي على أن حلمه هو تدريب برشلونة، لكنه قال في يناير/كانون الثاني الماضي إن الوظيفة "قاسية" وأثرت عليه نفسياً.